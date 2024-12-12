Bulgaristan, 20 Aralık’ta Rus gazının geçişini durdurabilir

Bulgaristan Enerji Bakanı Vladimir Malinov, Rus gazının Sırbistan ve Macaristan’a iletilmesinin, 20 Aralık’tan sonra ödemelerin nasıl yapılacağının netleşmemesi halinde durdurulabileceği uyarısında bulundu. Bu açıklama, enerji piyasalarında büyük yankı uyandırırken, Rusya’nın devlet ajansı TASS, gaz geçişinin durmasının “son çare” olacağını ve şu an için böyle bir riskin bulunmadığını ifade etti.

Ödeme Krizi: ABD Yaptırımları Engel Oluyor

Sorunun kaynağı, ABD’nin “Gazprombank” üzerine uyguladığı yaptırımlar. Bu yaptırımlar, Bulgaristan’ın Rusya’ya transit gaz için ödeme yapmasını karmaşık hale getirdi. Mevcut ödeme mekanizmaları tıkanma riski taşırken, Bulgaristan’ın enerji geçişi konusunda kritik bir ülke olması, krizin Avrupa’yı da etkileme potansiyelini artırıyor.

ABD’nin yaptırımları nedeniyle Bulgaristan’ın 20 Aralık’a kadar ödeme yapması gerekiyor. Bu tarihten sonra ödeme yapılmazsa, Bulgartransgaz’ın Sırbistan ve Macaristan’a gaz iletimini durdurabileceği belirtiliyor.

TASS: “Gaz Geçişinin Durdurulması Son Çare”

Rusya’nın devlet haber ajansı TASS, Bulgargaz’a yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, gaz geçişinin durdurulmasının son çare olacağını vurguladı. İsmi açıklanmayan kaynak, “Rus gazının Bulgaristan üzerinden geçişini sonlandırmak şu an için gündemde değil. Ancak ödeme sorunları çözülmezse, taraflar arasında anlaşmada öngörülen uyuşmazlık çözüm mekanizmaları devreye girecek” dedi.

Anlaşmazlık Durumunda Gecikme Cezaları Gündemde

20 Aralık’a kadar ödemenin yapılmaması halinde, Rusya-Bulgaristan arasındaki enerji anlaşmasında yer alan “uyuşmazlık çözüm mekanizmaları” devreye girecek. Bu, gecikme cezalarının uygulanabileceği ve taraflar arasında hukuki bir sürecin başlayabileceği anlamına geliyor. Alternatif bir çözüm olarak, Sırbistan ve Macaristan gibi gaz alıcı ülkelerin transit ücretini ödemesi de masadaki seçenekler arasında bulunuyor.

Avrupa Enerji Güvenliği Tehlikede mi?

Bulgaristan, Rus gazının Avrupa’ya iletiminde stratejik bir role sahip. Sırbistan ve Macaristan, Bulgartransgaz boru hattı üzerinden gaz alıyor. Bu boru hattındaki herhangi bir kesinti, Avrupa’nın enerji arz güvenliğini doğrudan etkileyebilir.

Son yıllarda, Avrupa Birliği ve ABD, Rusya’nın enerji ticaretindeki etkisini azaltmaya yönelik bir dizi yaptırım kararı aldı. Ancak bu yaptırımlar, Avrupa’nın enerji güvenliği açısından ciddi sonuçlar doğurdu. Bulgaristan’ın gaz geçişini durdurması halinde, Sırbistan ve Macaristan’ın kış aylarında enerji arzında sıkıntı yaşaması bekleniyor.

Krizin Çözümü İçin Seçenekler

Uzmanlar, krizin çözümü için bazı seçeneklerin masada olduğunu belirtiyor. Bu seçenekler arasında şunlar yer alıyor:

Ödeme Sorununun Çözülmesi: Bulgaristan, ABD’nin yaptırımlarını aşacak bir ödeme mekanizması oluşturabilir. Bu, AB ve ABD’nin desteğiyle mümkün olabilir.

Alıcı Ülkelerin Ödemesi: Sırbistan ve Macaristan, gaz geçişi için gereken transit ücretini ödeyebilir. Ancak bu, iki ülkenin ek maliyet yüklenmesi anlamına gelir ve bu maliyetin tüketici fiyatlarına yansıması muhtemeldir.

Geçici Anlaşma: Taraflar, ödeme sürecinde bir geçici uzlaşma sağlayabilir. Bu, 20 Aralık krizi öncesinde bir geçiş çözümü olarak değerlendirilebilir.

Bulgaristan ve Romanya Schengen’e tam üye oldu. Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin aldığı kararla, 1 Ocak 2025’ten itibaren Fransa, İspanya ve Norveç’e kadar araba ile seyahat etmek mümkün olacak.

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