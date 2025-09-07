Gürcistan, Bulgaristan’ı dümdüz etti

Gürcistan, Bulgaristan’ı devre dışı bıraktı
2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’ndaki ilk maçında kendi sahasında A Milli Futbol Takımı’na 3-2 kaybeden Gürcistan ikinci karşılaşmasını yine evinde Bulgaristan’a karşı oynadı. Gürcistan ilk maçında evinde İspanya’ya 3-0 yenilen Bulgaristan’ı 3-0 mağlup etmeyi başardı. Gürcistan‘ın gollerini 30. dakikada Khvicha Kvaratskhelia, 44’te Nika Gagnidze ve 65’te Georges Mikautadze kaydetti.
3-0
GÜRCİSTAN-BULGARİSTAN
STAT: Boris Paichadze
HAKEMLER: Glenn Nyberg, Mahbod Beigi, Daniel Yng (İsveç), Pol van Boekel (VAR) (Hollanda)
GOLLER: Khvicha Kvaratskhelia (Dk. 30), Nika Gagnidze (Dk. 44), Georges Mikautadze (Dk. 65)
SARI KARTLAR: Mekvabishvili, Lochoshvili / Tsenov, Petkov, Kraev , Dimitrov
GÜRCİSTAN: Mamardashvili – Kakabadze (Dk. 83 Lominadze), Goglichidze, Lochoshvili, Azarovi – Gagnideze, Kochorashvili (Dk. 78 Mamuchashvili), Mekvabishvili – Davitashvili (Dk. 83 Lobzhanidze), Georges Mikautadze (Dk. 77 Zivzivadze), Khvicha Kvaratskhelia (Dk. 77 Guliashvili)
BULGARİSTAN: Vutsov – Minkov (Dk. 46 Nürnberger), Dimitrov, Bozhinov, Tsenov, Nedyalkov – Petkov (Dk. 79 Shopov), Milanov (Dk. 67 Chochev), Kraev (Dk. 46 Gruev), Kirilov – Nikolov (Dk. 67 Kolev)