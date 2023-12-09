Burkina Faso, Fransızcayı resmi dil olmaktan çıkardı

Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore, Fransızcanın resmi dil statüsünü değiştiren anayasa değişikliğini onayladı.

Bundan böyle ülkede Fransızca, çalışma dili olarak kullanılacak.

Değişiklikle beraber ülkede konuşulan yerel diller, resmi dil statüsü aldı.

Temmuz ayında da Mali, Fransızcayı resmi dil olmaktan çıkarmıştı.

Burkina Faso nerede?

Burkina Faso, Afrika kıtasının batı bölümünde yer alan, denize kıyısı bulunmayan bir kara ülkesidir. Ülkenin sınır komşularını (kuzeyden saat yönünde ilerlendiğinde) Mali, Nijer, Benin, Togo, Gana ve Fildişi Sahili oluşturmaktadır. Geçmişte Fransa sömürgesi olan ülke 1960 yılında Yukarı Volta adı ile bağımsızlığa kavuşmuştur. Bağımsızlık sonrası dönemde siyasi belirsizlikler neticesinde darbeler yaşanmış, 4 Ağustos 1983 tarihinde Thomas Sankara önderliğinde devrim gerçekleştirilmiş, ülkenin ismi de devrim neticesinde Burkina Faso olarak değiştirilmiştir. Ülkenin başkenti Vagadugu’dur.

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