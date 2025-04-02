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Le Pen davasında yargıçlara tehdit

Marine Le Pen hakkındaki mahkeme kararının ardından, sosyal medyada davaya bakan yargıçlara yönelik paylaşılan tehdit mesajları yargının gündemine girdi. Paris Savcılığı harekete geçti.

NationalTurk FR02/04/2025
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Marine Le Pen hakkındaki mahkeme kararının ardından yargıçlara yönelik paylaşılan tehdit mesajları yargının gündemine girdi.
Marine Le Pen hakkındaki mahkeme kararının ardından yargıçlara yönelik paylaşılan tehdit mesajları yargının gündemine girdi.
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Fransa’da eski cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen hakkında açıklanan mahkeme kararının ardından başlayan tartışmalar, yargıçlara yönelik tehditlerle yeni bir boyuta taşındı.

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1 Le Pen kararı sonrası yargıçlar hedefte
1.1 Siyasi men ve hapis cezası kararı

Le Pen kararı sonrası yargıçlar hedefte

Paris Savcılığı, kamuoyunda ses getiren bu davada karar veren yargıçlara yönelik sosyal medyada paylaşılan ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, yargıçlara yönelik tehdit içerikli paylaşımların Çevrimiçi Nefretle Mücadele Ulusal Birimi tarafından inceleneceği belirtildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, davaya bakan yargıçlardan birinin evinin çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Ulusal Barolar Konseyi (CNB) ise Paris Mahkemesi 11. Daire Başkanı’na yöneltilen saldırıların kabul edilemez olduğunu belirterek, dün yayımladığı açıklamada yargıçlara destek verdi.

Siyasi men ve hapis cezası kararı

Marine Le Pen’in Avrupa Parlamentosu’nda görev yaptığı döneme ilişkin açılan davada, kamu fonlarının usulsüz kullanımı iddiası yer alıyordu. Paris Ceza Mahkemesi, 31 Mart’ta açıkladığı kararla Le Pen hakkında 5 yıl siyasi men cezası verdi. Ayrıca 2 yılı ertelenmiş, 2 yılı ise elektronik kelepçeyle gözetim altında geçirilmek üzere toplam 4 yıl hapis cezası ve 100 bin avro para cezasına hükmetti.

Avukatları, kararı temyize taşıyacaklarını duyurdu.

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NationalTurk FR02/04/2025
202 1 dakika okuma süresi
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