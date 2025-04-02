Le Pen davasında yargıçlara tehdit

Fransa’da eski cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen hakkında açıklanan mahkeme kararının ardından başlayan tartışmalar, yargıçlara yönelik tehditlerle yeni bir boyuta taşındı.

Le Pen kararı sonrası yargıçlar hedefte

Paris Savcılığı, kamuoyunda ses getiren bu davada karar veren yargıçlara yönelik sosyal medyada paylaşılan ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, yargıçlara yönelik tehdit içerikli paylaşımların Çevrimiçi Nefretle Mücadele Ulusal Birimi tarafından inceleneceği belirtildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, davaya bakan yargıçlardan birinin evinin çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Ulusal Barolar Konseyi (CNB) ise Paris Mahkemesi 11. Daire Başkanı’na yöneltilen saldırıların kabul edilemez olduğunu belirterek, dün yayımladığı açıklamada yargıçlara destek verdi.

Siyasi men ve hapis cezası kararı

Marine Le Pen’in Avrupa Parlamentosu’nda görev yaptığı döneme ilişkin açılan davada, kamu fonlarının usulsüz kullanımı iddiası yer alıyordu. Paris Ceza Mahkemesi, 31 Mart’ta açıkladığı kararla Le Pen hakkında 5 yıl siyasi men cezası verdi. Ayrıca 2 yılı ertelenmiş, 2 yılı ise elektronik kelepçeyle gözetim altında geçirilmek üzere toplam 4 yıl hapis cezası ve 100 bin avro para cezasına hükmetti.

Avukatları, kararı temyize taşıyacaklarını duyurdu.

