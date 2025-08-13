Başakşehir, gruplara doğru

Başakşehir gümbür gümbür
Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda ilk maçta deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Norveç’in Viking takımını rövanşta ağırladı. Konuk ekip 34. dakikada Onur Bulut’un attığı golle deplasmanda 1-0 öne geçti. 40. dakikada Başakşehir, Shomurodov’un asistinde David Selke’nin golüyle eşitliği sağladı: 1-1. Başakşehir, play-off’ta Spartak Trnava (Slovakya)-Universitatea Craiova (Romanya) eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek. Universitatea Craiova, sahasında oynadığı ilk maçtan 3-0 galip ayrıldı.,
1-1
BAŞAKŞEHİR-VİKİNG
STAT: Başakşehir Fatih Terim
HAKEMLER: Milos Milanovic, Milan Pasajlic, Marko Djuricic, Aleksandar Zivkovic (VAR) (Sırbistan)
GOLLER: David Selke (Dk. 40) / Onur Bulut (Dk. 34 k.k)
SARI KARTLAR: Muhammed, Ömer Beyaz, Crespo, Ba, Deniz Türüç / Falchener, Baertelsen
BAŞAKŞEHİR: Muhammed – Onur Bulut, Leo Duarte, Ba, Operi – Berat Özdemir – Deniz Türüç (Dk. 89 Ebosele), Crespo (Dk. 89 Hamza Güreler), Ömer Beyaz (Dk. 65 Umut Güneş), Shomurodov (Dk. 83 Yusuf Sarı) – Selke (Dk. 66 Da Costa)
VİKİNG: Klaesson – Heggheim (Dk. 45 H. Haugen), Falchener (Dk. 78 D’Agostino), Roseth, Bjorshol (Dk. 68 K. Haugen) – Baertelsen, Bell, Askildsen (Dk. 69 Kvia-Egeskog) – Svendsen (Dk. 68 Christiansen), Veton Berisha, Tripic