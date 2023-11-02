Dünya

Cibaliye ve Bureij mülteci kamplar vuruldu: 44 ölü

İsrail'in, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’na düzenlediği 3’üncü saldırısında 29, Bureij Mülteci Kampı’ndaki saldırısında ise 15 kişi hayatını kaybetti.

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İsrail'in, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’na düzenlediği 3’üncü saldırısında 29 hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi’nde bulunan sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılara devam ediyor. İsrail ordusu, daha önce 2 kez hava saldırısı düzenlediği Cibaliye Mülteci Kampı’nı yeniden vurdu.

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1 Cibaliye Mülteci Kamp hedef alındı
2 Bureij Mülteci Kampı’na saldırı

Cibaliye Mülteci Kamp hedef alındı

Mülteci kampında binlerce kişinin sığındığı BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) bağlı bir okula düzenlenen hava saldırısında 27 Filistinli hayatını kaybederken, onlarca kişi yaralandı. Ayrıca, İsrail savaş uçaklarının Cibaliye Mülteci Kampı’nda bir aracı hedef almasının ardından 2 kişi hayatını kaybetti.

Bureij Mülteci Kampı’na saldırı

İsrail, Gazze Şeridi’ne aralıksız düzenlediği saldırılara devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin merkezindeki Bureij Mülteci Kampı’na yaptığı hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 15 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi yaralandı.

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