Gazze’de açlık ve saldırılar katliama dönüştü

Gazze Şeridi, İsrail’in ağır saldırıları ve yardımları engelleyen ablukası altında her geçen gün daha büyük bir insani felakete sürükleniyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 7 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, İsrail’in düzenlediği saldırılarda ise 88 kişinin öldüğünü açıkladı. Açlıktan ölenlerin sayısı 124’ü çocuk olmak üzere 339’a ulaştı.

Gazze’de açlık felaketi derinleşiyor

Birleşmiş Milletler destekli Entegre Gıda Güvenliği raporuna göre, Gazze’de kıtlık “felaket seviyesi”ne ulaştı. Yarım milyondan fazla insan açlık ve yoksullukla boğuşurken, yardımların yalnızca yüzde 14’ü ihtiyaç sahiplerine ulaşabiliyor. Refah Sınır Kapısı’nda bekletilen binlerce yardım tırına rağmen İsrail, kısıtlı girişe izin veriyor.

Çocuklar en büyük bedeli ödüyor

Aksa Şehitleri Hastanesi’nden alınan bilgiye göre, küçük Şeyma el-Eşram, açlık ve sağlık hizmetlerine erişememesi nedeniyle yaşamını yitirdi. Gazze’de açlık kaynaklı ölümler en çok çocukları vururken, yetersiz beslenme ve hijyen eksikliği nedeniyle bulaşıcı hastalıkların da yayıldığı bildiriliyor.

İsrail’in saldırıları sürüyor

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail’in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 88 kişi yaşamını yitirirken 421 kişi yaralandı. 7 Ekim 2023’ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 63 bin 459’a yükseldi. İsrail ordusunun, sivillerin sığındığı çadır kamplarını ve evleri hedef aldığı belirtildi.

Sağlık sistemi çöküşün eşiğinde

Gazze’nin güneyindeki Nasır Hastanesi’nde çalışan bir hemşire, yoğun bakımda 12 yatak kapasitesine karşılık 50 hastayla ilgilenmek zorunda kaldıklarını, sabun ve basit ağrı kesiciler dahi bulmakta zorlandıklarını aktardı. Sağlık çalışanlarının “yorgun, stresli ve bitkin” olduğu vurgulandı.

Uluslararası çağrı

Gazze’deki hükümet, İsrail’in açlığı ve susuzluğu silah olarak kullandığını, bunun Cenevre Sözleşmesi’nin açık ihlali olduğunu duyurdu. Açıklamada, “Filistinliler zorunlu göçe boyun eğmeyecek” denilerek uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yapıldı.

