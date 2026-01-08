ABD’de iç çatışma kapıda

ABD’de iç çatışma riski büyük

ABD‘nin Minneapolis kentinde bir kadın ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza) memuru tarafından vuruldu.

ICE’ın 37 yaşındaki Renee Nicole Macklin Good’u vurması sonrası şehir genelinde güvenlik endişesi arttı.

Güvenlik gerekçesiyle bazı okullar dersleri ve etkinlikleri iptal etti.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem aşağıdaki açıklamayı yaptı:

“Bu bir iç terörizm eylemiydi. Olay şöyle gelişti: ICE memurlarımız uygulama operasyonundaydı. Minneapolis’teki olumsuz hava koşulları nedeniyle karda mahsur kaldılar.”

“Araçlarını çıkarmaya çalışıyorlardı ve bir kadın onlara ve çevrelerindekilere saldırdı, aracıyla üzerlerinden geçmeye ve çarpmaya çalıştı.”

“Görevlilerimizden biri hızlı davranarak hem kendini hem de çevresindekileri korumak için savunma amaçlı ateş açtı.”

“Anladığım kadarıyla, kendisine çarpılmış ve hayatını kaybetmiş.”

Minnesota Valisi Tim Walz çok sert konuştu – Video

ABD’nin Minnesota Valisi Tim Walz ise, ICE’ın kenti terk etmemesi durumunda “Ulusal Muhafızların” Minneapolis’e sevk edileceğini açıkladı. Minneapolis’te eyalete bağlı Ulusal Muhafızlar ve federal ICE arasında çatışma ihtimali konuşuluyor.

Minnesota Valisi Tim Walz:

– Minnesota Ulusal Muhafızların hazırlanmaları için emri verdi:

– Öfkenizi hissediyorum. Ben de öfkeliyim.

– Onlar bir gösteri istiyor; biz bunu onlara veremeyiz, vermeyeceğiz.

– Federal hükümetten daha fazla yardıma ihtiyacımız yok.

– Yaptıklarınız yeterli.

– Bu oltaya gelmeyeceğiz.

– Onlara istediklerini vermeyeceğiz.

Tim Walz, başkan Donald Trump’a yönelik olarak ise “Sende hiç mi terbiye yok? Sende hiç mi terbiye kalmadı? Hiçbir sebep yokken arabasında ölen bir insanımız varken yine siyasi söylem duyuyoruz. Yeter artık” dedi.

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey de video görüntülerinin meşru müdafaa iddiasını desteklemediğini ifade etti.

ABD’de göçmen kadın öldürüldü – Video