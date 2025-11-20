ABD’de ikinci el konut satışları ekim ayında yükseldi

ABD’de konut piyasasına ilişkin son veriler, ekim ayında ikinci el konut satışlarında hem aylık hem yıllık artış yaşandığını ortaya koydu. Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR) tarafından açıklanan rakamlara göre, satışlar mevsim etkilerinden arındırılmış şekilde yüzde 1,2 yükselerek 4,10 milyon adede ulaştı. Böylece piyasaların öngördüğü 4,08 milyon seviyesinin üzerine çıkıldı.

ABD’de satışlarda aylık ve yıllık artış

Eylül ayında yüzde 1,3’lük yükselişle 4,05 milyon seviyesine çıkan ikinci el konut satışları, ekimde ivmesini koruyarak yıllık bazda da yüzde 1,7 artış gösterdi.

Medyan fiyat 415 bin doları aştı

İkinci el konutların medyan fiyatı ekimde yıllık bazda yüzde 2,1 artış kaydederek 415 bin 200 dolar oldu. Bu seviye, talebin canlılığını koruduğuna işaret ediyor.

“Mortgage faizlerindeki düşüş etkili oldu”

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, hükümetin kapanmasına rağmen mortgage faizlerindeki gerilemenin alıcıları cesaretlendirdiğini ifade etti.

Enflasyon ve faiz indirimleri vurgusu

Kira artışlarının yavaşladığını belirten Yun, bunun enflasyon üzerinde baskıyı azaltacağını ve ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine devam etmesine zemin hazırlayacağını dile getirdi. Bu sürecin mortgage faizlerini dolaylı olarak aşağı çekerek daha fazla alıcıyı piyasaya yönlendirebileceğini aktardı.

