AmerikaDünya

ABD’de ikinci el konut satışları ekim ayında yükseldi

ABD’de ikinci el konut satışları ekimde aylık bazda yüzde 1,2 artarak piyasa beklentilerinin üzerine çıktı.

NationalTurk FR20/11/2025
7 1 dakika okuma süresi
ABD’de ikinci el konut satışları ekimde aylık bazda yüzde 1,2 artarak piyasa beklentilerinin üzerine çıktı.
ABD’de ikinci el konut satışları ekimde aylık bazda yüzde 1,2 artarak piyasa beklentilerinin üzerine çıktı.

ABD’de konut piyasasına ilişkin son veriler, ekim ayında ikinci el konut satışlarında hem aylık hem yıllık artış yaşandığını ortaya koydu. Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR) tarafından açıklanan rakamlara göre, satışlar mevsim etkilerinden arındırılmış şekilde yüzde 1,2 yükselerek 4,10 milyon adede ulaştı. Böylece piyasaların öngördüğü 4,08 milyon seviyesinin üzerine çıkıldı.

İçerik gizle
1 ABD’de satışlarda aylık ve yıllık artış
1.1 Medyan fiyat 415 bin doları aştı
1.2 “Mortgage faizlerindeki düşüş etkili oldu”
1.2.1 Enflasyon ve faiz indirimleri vurgusu

ABD’de satışlarda aylık ve yıllık artış

Eylül ayında yüzde 1,3’lük yükselişle 4,05 milyon seviyesine çıkan ikinci el konut satışları, ekimde ivmesini koruyarak yıllık bazda da yüzde 1,7 artış gösterdi.

Medyan fiyat 415 bin doları aştı

İkinci el konutların medyan fiyatı ekimde yıllık bazda yüzde 2,1 artış kaydederek 415 bin 200 dolar oldu. Bu seviye, talebin canlılığını koruduğuna işaret ediyor.

“Mortgage faizlerindeki düşüş etkili oldu”

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, hükümetin kapanmasına rağmen mortgage faizlerindeki gerilemenin alıcıları cesaretlendirdiğini ifade etti.

Enflasyon ve faiz indirimleri vurgusu

Kira artışlarının yavaşladığını belirten Yun, bunun enflasyon üzerinde baskıyı azaltacağını ve ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine devam etmesine zemin hazırlayacağını dile getirdi. Bu sürecin mortgage faizlerini dolaylı olarak aşağı çekerek daha fazla alıcıyı piyasaya yönlendirebileceğini aktardı.

Bağlantılar
NationalTurk FR20/11/2025
7 1 dakika okuma süresi
Yunanistan Golden

NationalTurk FR

NationalTurk Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır.NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu