Victor Osimhen boş geçmedi

Victor Osimhen resital verdi

Fas’ın ev sahipliğinde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası’nda çeyrek finalistler netleşiyor.

Son 16 turu mücadelesinde kupanın favorilerinden Nijerya, Mozambik’i 4-0 yenerek adını son sekiz takım arasına yazdırdı.

Karşılaşmanın yıldızı ise Galatasaraylı Victor Osimhen oldu.

Maçın 20. dakikasında Che Adams’ın soldan içeri pasında, mücadelede iki de asist yapan Ademola Lookman topu ağlara gönderdi ve kupada 3 maçta 7 gole direkt etki etmiş oldu.

Ardından 25’te sahneye 27 yaşındaki Victor Osimhen çıktı. Yine soldan Che Adams’ın kale ağzına gönderdiği pası deneyimli futbolcu ağlara gönderdi.

Galatasaraylı santrfor, 47’de soldan çalımlarla korner çizgisinde hareketlenen Lookman’ın pasını filelerle buluşturdu.

68 dakika sahada kalan Victor Osimhen, Afrika Kupası finallerinde 3 gole ulaşmış oldu.

Nijerya’da Beşiktaşlı Wilfred Ndidi de 83 dakika forma giyerken sarı kart gördü. Trabzonsporlu Paul Onuachu ise 86’da oyuna dahil oldu.

75’te ilk iki golün asistini yapan Sevilla’dan Akor Adams durumu 4-0 yaptı.

Kupada Benin’i uzatmada 3-1 mağlup eden Mısır, çeyrek finalde Nijerya’nın rakibi oldu.

Şu ana kadar belli olan eşleşmelere göre çeyrek finalde Mali-Senegal, Kamerun-Fas maçları oynanacak.