Donald Trump hazine bakanlığına Scott Bessent’i aday gösterdi

ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump, kabinesini oluşturmaya devam ediyor. Trump, Hazine Bakanlığı görevi için yatırımcı ve hedge fon yöneticisi Scott Bessent’i aday gösterdi. “ABD’nin 79. Hazine Bakanı olarak görev yapmak üzere Scott Bessent’i aday göstermekten büyük memnuniyet duyuyorum” ifadelerini kullanan Trump, bu tercihiyle ekonomi yönetiminde tecrübeli bir isme yöneldiğini belirtti.

Scott Bessent, daha önce Soros Fund Management’ta baş yatırım sorumlusu olarak görev yapmış ve Key Square Group’un kurucusu olarak tanınmıştır. Trump’ın 2024 başkanlık kampanyasında ekonomik danışmanlık da yapan Bessent, finansal piyasalarda güven veren bir figür olarak öne çıkıyor.

Trump’ın bu ataması, ABD ekonomisinde istikrar sağlama hedefinin bir parçası olarak yorumlanıyor. Bessent’in tecrübesinin, özellikle küresel piyasalardaki çalkantılarla mücadelede önemli bir rol oynayacağı belirtiliyor.

Scott Bessent kimdir?

Scott Bessent, Amerikalı bir yatırımcı ve hedge fon yöneticisi olarak finans dünyasında tanınan bir isimdir. 1962 yılında Güney Karolina’da doğan Bessent, Yale Üniversitesi’nde siyaset bilimi eğitimi alarak 1984 yılında mezun olmuştur. Kariyerine yatırım dünyasının ünlü isimlerinden Jim Rogers ile staj yaparak adım atan Bessent, kısa sürede finans sektöründe yükselmiştir.

Bessent, 1991 yılında George Soros’un yatırım şirketi Soros Fund Management’a katılmış ve burada büyük başarılar elde etmiştir. Özellikle 1992 yılında İngiliz sterlininin değer kaybetmesine yol açan “Kara Çarşamba” operasyonunda, Soros ekibiyle birlikte 1 milyar doları aşan bir kâr elde edilmesinde kritik rol oynamıştır.

Soros Fund Management’tan ayrıldıktan sonra, 2000 yılında kendi hedge fonunu kuran Bessent, bu girişimini 2005 yılına kadar sürdürmüştür. Daha sonra yeniden Soros Fund Management’a dönmüş ve 2011-2015 yılları arasında baş yatırım sorumlusu olarak görev yapmıştır. Bu dönemde yönetimindeki fonlar büyük getiriler sağlamıştır.

2015 yılında kendi yatırım şirketi olan Key Square Group’u kuran Bessent, makroekonomik analizler ve küresel yatırımlara odaklanmıştır. Ayrıca finansal stratejileriyle sektörde saygın bir konuma ulaşmıştır.

Scott Bessent, 2024 yılında Donald Trump’ın seçim kampanyasında ekonomik danışman olarak görev yapmış ve bu süreçte başkanlık kampanyasına destek vermiştir. Trump, başkan seçildikten sonra Bessent’i ABD Hazine Bakanlığına aday göstermiştir.

Finans dünyasındaki uzmanlığı ve küresel piyasalar üzerindeki deneyimiyle bilinen Scott Bessent, ABD Hazine Bakanlığı görevine aday gösterilmesiyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Geniş tecrübesi, yeni dönemde ABD ekonomisi için önemli bir rol oynayacağına işaret etmektedir.



Putin’in hamlesi, Trump‘ın başkanlık görevine başlamasından önce Rusya’nın müzakere pozisyonunu güçlendirme çabası olarak değerlendiriliyor.

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