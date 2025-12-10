56 bin kişinin serveti 4 milyara bedel

56 bin kişi servetin yüzde 75’ine sahip

Dünya son dönemde gelir adaletsizliğini tartışırken son yayınlanan rapor makasın gittikçe açıldığını gösteriyor.

Dünya Eşitsizlik Raporu’nu İngiltere’nin önemli gazetelerinden Guardian haberleştirdi.

Buna göre toplam olarak Arsenal’ın Emirates ve Roma Olimpiyat Stadı’nın kapasitesi kadar insan, bir başka deyişle 56 bin kişi en yoksul 4 milyar kişiden 3 kat daha zengin.

Habere göre en zengin yüzde 10’luk kesim, dünyadaki toplam servetin yüzde 75’ine sahip.

En yoksul yüzde 50’lik kesim, dünyadaki toplam servetin sadece yüzde 2’sine sahip.

Dünya nüfusunun yüzde 0.001’i tüm servetin neredeyse 4’te 3’üne sahip

Bu servet sahiplerinin her birinin elindeki ortalama rakam 1 milyar Euro.

Ayrıca bu ultra zenginlerin serveti, geçen yıl dünyadaki toplam paranın yüzde 3.4’üne sahipken bu oran bu sene neredeyse yüzde 5 oldu.

2.8 milyar insan ise en az kazanan yüzde 50’lik oranın içerisinde.