Amerika’da halk ayağa kalktı

Amerika, polise karşı ayakta

7 Ocak’ta ABD‘nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde, 37 yaşındaki Renee Good’un ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza) polisleri tarafından öldürülmesinin ardından büyük protestolar düzenleniyor.

Kentte yüz binlerce kişi sokaklara çıkarak mevcut Amerika yönetimini protesto etti.

Çok sayıda esnaf, yüzleri maskeli olarak dolaşan ICE polislerine ürün satmayarak tepki gösterdi.

Minneapolis’te polis tarafından gözaltına alınan 29 kişi daha sonra serbest bırakıldı.

Bu arada Minneapolis’in yanı sıra Teksas, Florida, Washington ve diğer kentlerde de büyük katılımlı yeni protestoların düzenleneceği öğrenildi.

Los Angeles’taki protesto gösterilerine katılan çok sayıda kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.

Cuma günü, Minnesota yetkilileri, federal soruşturmada devre dışı bırakıldıklarını söyledikten sonra, silahlı saldırıyla ilgili bir soruşturma başlatacaklarını açıkladılar.

Bu açıklama, Minnesota Ceza Soruşturma Bürosu’nun FBI’ın başlangıçta ortak bir soruşturma sözü verdiğini, ardından geri adım attığını söylemesinden bir gün sonra geldi.

ABD Başkan Yardımcısı ise soruşturmanın federal bir mesele olduğunu söyledi.

