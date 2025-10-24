Fransa’da ikinci müze soygunu

Fransa’da sanat dünyası bir kez daha şokta. Louvre Müzesi’ndeki büyük çaplı hırsızlığın üzerinden henüz bir gün geçmişken, Langres kentinde bulunan La Maison des Lumières Denis Diderot Müzesi gece saatlerinde soyuldu. Belediye tarafından yapılan açıklamada, “müze hazine koleksiyonunun bir kısmının çalındığı” ve soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

Altın ve gümüş sikkeler hedef alındı

Olay, müzenin kapalı olduğu 20 Ekim Pazartesi sabahı ortaya çıktı. Sabah işe gelen görevliler, müzenin giriş kapısının zorlandığını ve vitrinin kırılarak bazı sikkelerin çalındığını fark etti. Yetkililer, sadece seçili altın ve gümüş paraların alındığını, diğer eserlerin zarar görmediğini belirtti.

Langres Belediyesi’nin açıklamasında, “Güvenlik güçleri hemen bilgilendirildi ve olay yerine intikal etti. Yapılan ilk incelemelerde, müzede sergilenen ‘hazine’nin bir kısmının kayıp olduğu belirlendi. Kırılan vitrin zeminde bulundu, envanter çalışması devam ediyor” denildi.

2011’de keşfedilen tarihi hazine

Soygunla çalınan sikkeler, 2011 yılında Hôtel du Breuil binasında yapılan restorasyon çalışmaları sırasında bulunmuştu. Duvar kaplamalarının arkasında gizlenen yaklaşık 2.000 madeni para arasında 1.633 gümüş ve 319 altın sikke yer alıyordu. 1790–1840 yılları arasında basıldığı belirlenen bu koleksiyonun değeri o dönemde yaklaşık 90 bin euro olarak hesaplanmıştı.

Yasal gereklilik gereği, hazineyi bulan işçi keşfin yarısını alırken, diğer yarısı binanın sahibi olan Langres Belediyesi’ne verilmişti. Sikkelerin bir bölümü, müzede sergilenen tarihi bir vitrin içinde ziyaretçilere sunuluyordu.

Fransa’da planlı soygun şüphesi

Yerel kaynaklara göre, olayın önceden planlanmış ve hedefli bir hırsızlık olduğu değerlendiriliyor. Güvenlik güçleri, hırsızların yalnızca belli sikkeleri alarak kısa sürede kaçtıklarını, bu durumun “ön bilgiye dayalı profesyonel bir girişim” olabileceğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Louvre’daki hırsızlığın ardından ülke genelindeki müze ve tarihi alanlarda güvenlik önlemlerinin artırılacağını açıklamıştı. Ancak bu ikinci olay, mevcut güvenlik tedbirlerinin yetersizliğini yeniden gündeme taşıdı.

Müze süresiz kapatıldı

La Maison des Lumières Denis Diderot Müzesi, ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacak. Belediye, alanın güvenliği için özel bir güvenlik firması ile anlaşma yapıldığını ve koruma sisteminin tamamen yenileneceğini açıkladı.

Langres Belediyesi yayımladığı açıklamada, “Bu vandalizm ve hırsızlık eylemini en sert biçimde kınıyoruz. Bu, kolektif mirasımıza yapılan bir saldırıdır” ifadelerini kullandı. Olayla ilgili jandarmaya suç duyurusunda bulunuldu ve faillerin yakalanması için soruşturma sürüyor.

