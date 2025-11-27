Fransa 2026’da gönüllü askerliği geri getiriyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin yıllar sonra yeniden askerlik modeli uygulamasına döneceğini duyurarak dikkat çekici bir reform açıkladı. Fransız Alpleri’ndeki Varces Askeri Üssü’nde konuşan Macron, tamamen gönüllülük esasına dayalı yeni askerlik programının 2026 yazında yürürlüğe gireceğini belirtti. Program, ön eğitimle başlayan ve toplam 10 ay süren bir hizmet modeli sunarken, yalnızca ülke savunmasına odaklanan gençlerin orduda kalmasının da önünü açacak.

Fransa’da yeni askerlik modelinin çerçevesi

Macron, 18-19 yaş arası genç kadın ve erkeklerin gönüllü olarak katılacağı sistemin bir aylık ön eğitim sonrası 10 aylık askerlik hizmeti içereceğini söyledi. Program kapsamında görev alacak gençler yalnızca Fransız topraklarında hizmet verecek.

Detaylar 2026 başında netleşecek

Cumhurbaşkanı Macron, gençlerin hangi şartlarda gönüllü olabileceğine ilişkin tüm kriterlerin Ocak 2026’da açıklanacağını belirtti. Sisteme dahil olanlar arasından motivasyonu yüksek olanların ise ulusal ordu bünyesinde değerlendirilmesi planlanıyor.

Orduya kapı aralayan iki seçenek

Ulusal hizmeti tamamlayan gönüllülere iki yol sunulacak:

Aktif kadroya geçmek ve deneyimi profesyonel kariyere dönüştürmek,

Operasyonel rezerve katılarak her yıl birkaç gün ülke hizmetinde bulunmak.

Kayıtlar 12 Ocak 2026’da açılıyor

Fransa Kara Kuvvetleri’nin duyurusuna göre başvurular 12 Ocak 2026’da başlayacak ve ülke genelinde 1.800 kontenjan bulunacak. Katılımcılara SNCF biletlerinde yüzde 75 indirim, aylık 800 euro brüt ödeme ile konaklama ve yemek desteği sağlanacak.