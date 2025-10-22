Louvre Müzesi yeniden açıldı

Dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi olan Louvre, tarihinin en büyük güvenlik skandallarından biriyle sarsıldı. Geçtiğimiz pazar günü gündüz vakti gerçekleşen ve yalnızca yedi dakika süren soygunda, hırsızlar kraliyet koleksiyonundan sekiz paha biçilmez mücevheri çaldı. Olayın ardından üç gün boyunca ziyarete kapatılan müze, Çarşamba günü yeniden açıldı. Louvre’un 2021’den bu yana direktörlüğünü yapan Laurence des Cars, yaşanan olay sonrası sessizliğini korurken, güvenlik önlemlerinin yetersizliği nedeniyle bugün Fransız Senatosu’nun kültür komitesinde sorgulanacak.

Louvre Müzesi’nde yedi dakikalık soygun

Paris Savcısı Laure Beccuau, zararın toplam değerinin 88 milyon euro olduğunu açıklayarak, “Asıl kayıp Fransa’nın tarihî mirasınadır” dedi. Yetkililer, dört kişiden oluşan organize bir grubun, müze binasına park ettikleri kamyona monte edilmiş merdivenle tırmandığını ve kesme ekipmanlarıyla içeri girerek mücevherleri vitrinlerden aldığını belirledi. Kaçarken elmaslarla süslü bir tacı düşüren hırsızların parmak izleri inceleniyor.

Tarihi eserler hedefte

Çalınan parçalar arasında, Napolyon Bonapart’ın eşi İmparatoriçe Marie-Louise’e hediye ettiği zümrüt ve elmas kolye ile İmparatoriçe Eugénie’ye ait, yaklaşık iki bin elmasla süslenmiş taç da bulunuyor. Olayın ardından yüzlerce polis ve müze güvenliği kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Hırsızların, Paris çevresindeki otoyollardan scooter’larla kaçtıkları düşünülüyor.

Güvenlikte ciddi ihmaller

Fransa Sayıştay raporuna göre, 2019–2024 yılları arasında Louvre’daki güvenlik yenilemeleri “sürekli gecikmeler” nedeniyle tamamlanamadı; müzenin yalnızca bir bölümünde kamera sistemi mevcut. Des Cars, ocak ayında Kültür Bakanı Rachida Dati’ye gönderdiği yazıda, “endişe verici düzeyde eskiyen” güvenlik altyapısına dikkat çekmişti. Buna rağmen müze, 2019’da yenilenen vitrinlerin “önemli bir güvenlik ilerlemesi” sağladığını savundu.

Fransa’da art arda müze hırsızlıkları

Son haftalarda Fransa genelinde kültürel miras kurumlarına yönelik saldırılar arttı. Geçen ay Paris Doğa Tarihi Müzesi’nden 1,5 milyon dolar değerinde altın külçeleri çalınmış, aynı dönemde Limoges’taki bir müzeden iki tabak ve bir vazo çalınmıştı. Kültürel Miras Kaçakçılığıyla Mücadele Ofisi, “Müzeler sahip oldukları değerli eserler nedeniyle giderek daha fazla hedef haline geliyor” açıklamasını yaptı.

Sendikalardan uyarı: ‘Fiziksel güvenlik şart’

Louvre çalışanlarını temsil eden sendikalar, son yıllarda güvenlik personelinin sayısının azaltıldığını belirterek, artan ziyaretçi sayısına rağmen fiziki önlemlerin yetersiz olduğunu vurguladı. Bir sendika temsilcisi, “Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, insan gözetimi olmadan güvenliği sağlamak mümkün değil” dedi.

