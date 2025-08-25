Gazze’deki hastanelerde açlıktan erimiş çocuklar tedavi ediliyor

Gazze’de süren savaş ve abluka, açlığı felakete dönüştürdü. Açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği açıklanırken, hastanelere ulaşan yaralıların vücutlarında yalnızca kurşun izleri değil, açlığın derin izleri de görülüyor. Doktorlar, artık “kıtlık ötesi” bir manzarayla karşı karşıya olduklarını söylüyor.

Gazze’de açlık her yerde

Texaslı cerrah Mohammed Adeel Khaleel, Gazze’de gönüllü çalışırken açlıktan zayıf düşmüş 17 yaşındaki bir gencin hikâyesini paylaştı. Gıda almak için gittiği yardım noktasında vurulan gencin, ameliyat sonrası bandajlı eliyle “açım” işareti yapması, yaşanan dramı gözler önüne serdi.

Çocukların hayatı tehlikede

Şifa Hastanesi’nde tedavi gören 15 yaşındaki Aya, bombardımanda yaralandı ancak asıl sorun açlık. Babası, “Sadece mercimek bulabiliyoruz, un bile alamıyoruz” dedi. Doktorlar, kilo kaybının tedaviyi imkânsız hale getirdiğini belirtiyor.

Gıda bulunamıyor

Beslenme uzmanı Dr. Mohammad Kuheil, “Et, tavuk, süt ürünleri ve meyve yok. Yalnızca baklagiller var” diyerek durumun vahametini özetledi. Bir başka hasta Karam’ın kilosu 62’den 35 kiloya düştü; babası tüm hastaneleri dolaşmasına rağmen besin takviyesi bulamadığını söyledi.

Famine resmen ilan edildi

Birleşmiş Milletler destekli Küresel Açlık Sınıflandırması (IPC), Gazze’nin bazı bölgelerinde resmen kıtlık yaşandığını ve açlığın tüm bölgeye yayılabileceğini açıkladı. ABD merkezli MedGlobal ise beş yaş altındaki her altı çocuktan birinin akut yetersiz beslenme yaşadığını raporladı.

“Kemikleri sayılıyor”

Cerrah Khaleel, “Hastaların üzerindeki kıyafetleri keserken hep aynı manzarayı görüyoruz: kaburgaları dışarı fırlamış, derisi kemiklerine yapışmış çocuklar. Artık vücutları hiçbir kalori alamıyor” sözleriyle durumu anlattı.