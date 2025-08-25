ABD Büyükelçisinden Macron’a antisemitizm suçlaması

ABD’nin Yahudi asıllı Paris Büyükelçisi Charles Kushner’in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yönelttiği sert suçlamalar iki ülke arasında diplomatik gerilim yarattı. Macron’u, antisemitizmle mücadelede başarısız olmakla ve İsrail karşıtı söylemleri teşvik etmekle itham eden Kushner, Fransa’da Yahudilerin günlük saldırılarla karşı karşıya kaldığını vurguladı. Paris yönetimi ise suçlamaları kesin bir dille reddederek Büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

Kushner’den Macron’a ağır mektup

Kushner, Macron’a hitaben yazdığı açık mektupta, Fransa’daki nefret suçlarıyla mücadele yasalarının daha etkin uygulanmasını talep etti. “Fransa’da Yahudiler her gün saldırıya uğruyor, sinagoglar tahrip ediliyor, Yahudi iş yerleri zarar görüyor” diyen Kushner, Filistin devletinin tanınmasına yönelik adımların aşırılıkçıları cesaretlendirdiğini öne sürdü. “Günümüz dünyasında, anti-siyonizm antisemitizmdir, bu kadar basit” ifadeleri ise dikkat çekti.

Paris yönetiminden sert yanıt

Fransa Dışişleri Bakanlığı, büyükelçinin açıklamalarını “kabul edilemez” olarak nitelendirdi. Bakanlık açıklamasında, 1961 tarihli Viyana Sözleşmesi’ne atıf yapılarak büyükelçilerin görev yaptıkları ülkenin iç işlerine karışamayacağı vurgulandı. Kushner bu nedenle resmen bakanlığa çağrıldı.

Netanyahu’nun mektubuyla benzerlik

Kushner’in ifadeleri, geçtiğimiz hafta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Macron’a gönderdiği mektubu hatırlattı. Netanyahu da Macron’u, Filistin devletinin tanınmasına yönelik girişimler nedeniyle antisemitizmle suçlamıştı. Fransa’nın Eylül ayında Filistin devletini tanıması bekleniyor ve bu adımın yeni bir diplomatik fırtına yaratabileceği değerlendiriliyor.

