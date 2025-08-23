Gazze’de kıtlık: BM raporu “Tamamen İnsan Eliyle” diyerek uyardı

Gazze’de haftalardır açlık ve ölümlerle gündeme gelen insani krizin boyutu uluslararası bir raporla resmileşti. Dünyanın en güvenilir açlık izleme sistemi olan Integrated Food Security Phase Classification (IPC), Gazze’de 500 bin kişinin kıtlık içinde olduğunu duyurdu. Raporda, insanların “açlık, sefalet ve ölüm” koşullarında yaşam mücadelesi verdiği belirtilirken, durumun doğal afetlerden değil, insan eliyle alınan siyasi ve askeri kararlarla oluştuğuna dikkat çekildi.

“Gazze’de tamamen insan eliyle” gelişen bir kıtlık

IPC raporuna göre, Gazze’de açlığın derinleşmesinin nedeni yardımların engellenmesi. İsrail’in uyguladığı ağır kısıtlamalar sonucunda gıda sevkiyatı yetersiz kalırken, uluslararası kuruluşlar bu durumu “sistematik engelleme” olarak nitelendirdi. Yardım tırlarının sınırda bekletildiğini, mevcut sistemin ise insanların güvenle ulaşamayacağı bölgelerde kurulduğunu belirten rapor, kıtlığın kısa sürede Gazze’nin tamamına yayılabileceğini kaydetti.

Çocuklar en çok etkilenen grup

Raporda, her üç çocuktan birinin akut yetersiz beslenmeyle mücadele ettiği belirtildi. Gazze Sağlık Bakanlığının verilerine göre bugüne kadar 273 kişi, bunlardan 112’si çocuk, açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti. BM yetkilileri, açlığın bir savaş yöntemi olarak kullanılmasının “savaş suçu” olabileceği uyarısında bulundu.

Uluslararası tepki

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, “İşgal gücü olarak İsrail’in uluslararası hukuk gereği bölgedeki insanların gıda ve tıbbi ihtiyaçlarını karşılamak gibi net bir yükümlülüğü vardır. Bu durum cezasız kalamaz” dedi. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ise, İsrail’in yardımı engellemesinin “insan eliyle yaratılmış bir felaket” olduğunu ifade etti.

Gazze’de yeni işgal hazırlığı

Kıtlık raporunun ardından İsrail, Gazze kentinin işgali için on binlerce yedek askeri göreve çağırdı. Planlanan operasyonun, bölgede yaşayan yaklaşık 1 milyon Filistinlinin zorla yerinden edilmesine yol açacağı belirtiliyor. UNICEF, Dünya Gıda Programı ve Dünya Sağlık Örgütü’nün de aralarında bulunduğu kurumlar, böyle bir saldırının “zaten kıtlık yaşayan siviller için yıkıcı sonuçlar” doğuracağı uyarısında bulundu.

