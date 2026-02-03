Trabzonspor ikinci yarıda açıldı

Trabzonspor’da Ernest Muçi formda

Türkiye Kupası A Grubu’nda Trabzonspor, 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor’u konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve devre arasına beraberlikle girildi.

69. dakikada Ernest Muçi, Trabzonspor’u 1-0 öne geçirdi.

76. dakikada Onuachu, ağları buldu ve skoru 2-0 yaptı.

79. dakikada Nwakaeme bulduğu şut ile farkı 3’e çıkardı.

Mücadelenin kalanında gol sesi çıkmadı. Trabzon karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Bordo-mavililer, A Grubu’nda puanını 6’ya yükseltti. Fethiyespor ise grupta 1 puanda kaldı.

Karadeniz Fırtınası, Türkiye Kupası’nda bir sonraki maçında Başakşehir deplasmanına konuk olacak. Fırtına, bir sonraki maçını Süper Lig’de Samsunspor’a karşı oynayacak. Fethiyespor ise evinde Fatih Karagümrük ile oynayacak.

Papara Park’ta ilk kez sahaya çıktı

Bordo-mavili takımın yeni transferi Umut Nayir, Papara Park’ta Trabzon formasıyla ilk kez sahaya çıktı.

Karşılaşma öncesi maç günü görselini yayımlayan Fethiyespor, paylaşımında Mattia Ahmet Minguzzi, Eren Bülbül, Volkan Konak ve Kazım Koyuncu’ya yer verdi.

Ernest Muçi’den mükemmel gol – Video