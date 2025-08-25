Gazze’deki hastane saldırısında 4 gazeteci hayatını kaybetti

Gazze’de savaşın en ağır darbeyi vurduğu alanlardan biri yine basın dünyası oldu. Sağlık Bakanlığı yetkililerine göre, İsrail’in pazartesi günü Nasser Hastanesi’ne düzenlediği saldırıda 19 kişi yaşamını yitirirken, dört gazeteci de hayatını kaybetti. Bunlar arasında, savaşın başından bu yana The Associated Press (AP) için çalışan serbest foto muhabiri Mariam Dagga da vardı.

AP’den üzüntü mesajı

33 yaşındaki Mariam Dagga’nın ölüm haberini doğrulayan AP, yayımladığı açıklamada “şok ve derin üzüntü içinde olduklarını” belirtti. Gazeteci, savaşın başından bu yana Gazze’de birçok uluslararası medya kuruluşu için çalışıyor, özellikle çocukların açlık nedeniyle yaşadığı trajedileri belgelemek üzere sık sık Nasser Hastanesi’nde görev yapıyordu.

Al Jazeera ve Reuters de kayıp verdi

Al Jazeera, muhabirlerinden Mohammed Salam’ın saldırıda öldüğünü açıkladı. Reuters ise kameraman olarak çalışan yüklenici Hussam al-Masri’nin öldüğünü, foto muhabiri Hatem Khaled’in de yaralandığını duyurdu.

CPJ verileri: 192 gazeteci öldü

Gazze’de devam eden savaş, gazeteciler için dünyanın en kanlı çatışması haline geldi. Gazetecileri Koruma Komitesi’nin (CPJ) verilerine göre, 22 ayda en az 192 gazeteci yaşamını yitirdi. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Rusya-Ukrayna savaşında bugüne kadar ölen gazeteci sayısı 18.

Gazze’de haber yapmak imkansız hale geldi

İsrail, uluslararası basını Gazze’ye büyük ölçüde sokmazken, bölgeden gelen haberler çoğunlukla Filistinli gazeteciler ve sivillerin tanıklıklarına dayanıyor. Gazeteciler, haber peşinde koşarken aynı zamanda ailelerini doyurmak için de büyük mücadele veriyor. Açlık ve yoksunluk, habercilerin yaşamlarını daha da zorlaştırıyor.

