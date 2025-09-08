CHP, İstanbul İl binasını kapattı

CHP binayı Bahçelievler’e taşıdı

Cumhuriyet Halk Partisi, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yapılan başvuru kapsamında, Olağanüstü İstanbul İl Kongresini yapıp, yeni İl Başkanı ve Yönetimi seçilene kadar, CHP İl Başkanı Özgür Çelik’in çalışmalarını yürüteceği yeni il başkanlığı adresini İstanbul Valiliği ve Yargıtay’a bildirdi. CHP’nin yeni il binasının adresi Bahçelievler İlçe Başkanlığı oldu. CHP’nin eski binası ise Genel Başkan Özgür Özel’in çalışma ofisi olarak belirlendi. İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül’de CHP’nin 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul kongresini iptal etmiş, il başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden almış, yerine Gürsel Tekin başkanlığında beş kişilik ‘geçici kurul’ atamıştı. İki kişi kuruldan ayrılmıştı.