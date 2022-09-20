BAE, 20 adet Türk SİHA TB2 satın aldı

Türk Silah Sanayinde önemli yer tutan savunma firması Baykar tarafından üretilen 20 adet silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar’ın Birleşik Arap Emirlikleri’ne bu ay teslim edildiği bildirildi.

BAE, 20 adet Türk SİHA’sı satın aldı

Reuters haber ajansının ismi açıklanmayan iki Türk kaynağa dayandırdığı haberinde daha önce bölgede Türkiye’yle rekabet içinde olan BAE ve Suudi Arabistan’ın son dönemdeki diplomatik yumuşama ile askeri sözleşmeler arayışında olduğu aktarıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri, iki eski bölgesel rakibi arasında hızla gelişen bağların bir parçası olarak Türkiye’den sipariş ettiği ilk Türk silahlı insansız hava araçlarını teslim aldı.

Reuters’in Türk kaynaklarına dayandırdığı bugün bildirdiğine göre, Türkiye bu ayın başlarında Emirlik’e 20 silahlı insansız hava aracı teslim etti .

Middle East Eye raporuna göre, teslimat BAE’nin Türkiye’den satın almak istediği 120 Bayraktar TB2 drone’unun ilk sevkiyatını oluyor.

TB2’nin üreticisi Baykar’ın CEO’su Haluk Bayraktar, Eylül ayı başlarında drone satın alan ülke sayısının 24’e ulaştığını söyledi.

Kaynaklar, Bayraktarlara talebin arttığı bir dönemde Abu Dhabi ve Riyad’ın Ankara’dan Bayraktar TB2 SİHA’ları temin etmek için müzakereler yaptığını bildirdi.

Konu hakkında bilgi sahibi kaynak “BAE ile müzakerelerde hızlıca 20 adet SİHA’nın teslimine karar verdiler” dedi ve araçların bu ay teslim edildiğini kaydetti.

Hem BAE hem de müttefiki Suudi Arabistan Türkiye ile yakınlaşmanın etkisiyle İran ve müttefiklerinden kendilerine doğru giderek artan güvenlik sorunlarını gidermeyi umuyor.

Petrol zengini iki ülke de kentlerine ve petrol tesislerine yönelik SİHA saldırılarından Yemen’deki İran destekli Husileri sorumlu tutuyor.

BAE ve Suudi Arabistan üretim tesislerini kendi ülkelerinde kurmak istiyor

Üst düzey bir Türk yetkili de Türkiye’nin BAE’ye bazı SİHA’lar teslim ettiğini ve BAE’nin daha fazla araç talebinde bulunduğunu doğruladı. Yetkili, Suudi Arabistan’ın da SİHA’lardan satın almak ve bir üretim fabrikası kurmak istediğini sözlerine ekledi.

Yetkili, Baykar’ın Suudi Arabistan’ın üretim tesisi talebini değerlendirdiğini, ancak stratejik kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye yönelik yatırımların “mümkün olan en hızlı şekilde yapılmadığını” ifade etmişti.

Uzmanlara göre yükselen enflasyon ve değer yitiren Türk Lirası karşısında önümüzdeki yıl zorlu bir seçim sürecine girecek olan Erdoğan’ın uzlaşmaya yanaşmasının ana hedefi, Körfez yatırımlarının akması ve döviz desteği idi.

Baykar’ın Türkiye dışındaki tek üretim tesisi Ukrayna’da inşa ediliyor.

Haluk Bayraktar geçen ay yaptığı bir açıklamada, 22 ülke ile TB2 SİHA’ları satış anlaşması imzaladıklarını belirtmişti.

Halen ayda 20 adet Bayraktar TB2 SİHA’sı üretebildiklerini ifade eden Haluk Bayraktar bu modeller için sipariş listesinin önümüzdeki üç yıl boyunca dolu olduğunu açıklamıştı.

Reuters’a konuşan Türk yetkili SİHA’lara olan talebin arttığını belirterek “Birçok ülke ve bölgeden SİHA’lar için talep var. Daha önce satın almış olan bazı ülkeler ek siparişlerde bulunuyor. Sonuçlardan çok memnunlar” şeklinde açıklamada bulundu.

Türk SİHA’lar Çinli ve İranlı SİHA’lara göre de daha iyi performans sergiliyor

Her ne kadar Türk yapımı bu SİHA’lar, piyasanın öncüleri olan İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri’nin ürettiği modellerin teknolojisini yakalayamasa da, daha ucuzlar ve daha az ihracat kısıtlamasına tabiler.

Türk SİHA’lar ayrıca Çinli ya da İranlı SİHA’lara göre de daha iyi performans sergiliyor. Batılı kaynaklara göre Rusya bu iki ülkeden SİHA’ları Ukrayna’da kullanıyor.

Reuters’a bilgi veren kaynağa göre İran’ın ürettiği Şahid ve Muhacir SİHA’ları benzer özellikler taşıyor, ancak TB2’lerin gerçek zamanlı işlem ve kesinliğini yakalayamadığını belirtiyor ve ekliyor:

“Suudiler ve BAE İranlı SİHA’ların etkinliğini bozmak istiyor. Eğer TB2’leri alabilirlerse İranlı SİHA’ların akışını durdurabilirler”.

Spekülasyonlar

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden sonra Bayraktar insansız hava araçlarının popülaritesi önemli ölçüde arttı. TB2’ler, Libya ve Dağlık Karabağ ihtilaflarında ölçeği Türkiye’nin müttefikleri lehine çevirmede de etkili oldu.

BAE bulunan Sedat Peker‘in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakın isimler hakkında iddialarda bulunmasının hemen ardından teslimatın zamanlaması da spekülasyonları alevlendirdi.

Ancak son suçlamalarının Erdoğan’ın iki yardımcısının istifa etmesine yol açması üzerine, iddialarını yayınladığı Twitter hesapları sessizliğe büründü . Türk medyası, Sedat Peker‘e yakın kişilere atıfta bulunarak, Emirlik makamları tarafından tüm dijital faaliyetlerini durdurması için sert bir şekilde uyarıldığını bildirdi.

Sedat Peker’in yakın yardımcısı Emre Olur, Emirlik makamları tarafından sınır dışı edildikten sonra bu hafta başlarında tutuklandı.

Bayraktar TB2 teknik özellikleri nedir

Sistem, Bayraktar TB2 S/İHA Platformu, Yer Kontrol İstasyonu, Yer Veri Terminali, Uzak Görüntü Terminali, İleri Üs ve Jeneratör ile Römork modüllerinden oluşur. Baykar’ın teknolojik kabiliyet ve yetenekleri sayesinde tüm sistem yerli ve milli olarak üretilmektedir.

Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır. Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir.

400.000 saatten fazla uçan TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2014’ten bu yana aktif olarak hizmet etmektedir. Şu anda Türkiye ile beraber Katar, Ukrayna, Azerbaycan ve teslimat yapılan ülkelerin envanterinde toplam 257 adet Bayraktar TB2 S/İHA Platformu görev yapmaktadır .

Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika ) süresi ve irtifa (25 bin 30 feet) rekorunu kırmıştır. Bayraktar TB2 bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı ünvanını da taşımaktadır.

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