Dünya

Hindistan’da 10 madenciyi kaçırdı

Hindistan’da 10 madenci, silahlı kişiler tarafından kaçırıldı. Kaçırılan kişilerin kurtarılması için operasyon başlatıldı.

Aslı19/02/2024
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Hindistan’da 10 madenci, silahlı kişiler tarafından kaçırıldı. Kaçırılan kişilerin kurtarılması için operasyon başlatıldı.

Hindistan’da en az 10 kömür madencisinin silahlı kişiler tarafından kaçırıldığı bildirildi.

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1 Hindistan’da işçiler kaçırıldı
2 Görgün tanıkları olayı aktardı
3 Silahlı kişiler hangi gruptan

Hindistan’da işçiler kaçırıldı

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Assam’a bağlı Tinsukia bölgesi polisi, yaptığı açıklamada, olayın Assam eyaleti ile Arunaçal Pradeş eyaleti sınırı yakınlarındaki maden ocağında gerçekleştiğini bildirdi.

Görgün tanıkları olayı aktardı

Görgü tanıklarının aktardığına göre, yerel saatle 03.00 sularında silahlı kişilerin işçileri kaçırdığını belirten polis yetkilileri, kesin sayıyı henüz tespit edemediklerini ancak ilk belirlemelere göre 10 kömür madencisinin kaçırıldığını kaydetti.

Silahlı kişiler hangi gruptan

Polis, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını ve hükümet ile Assam’da silahlı mücadele yürüten Assam Birleşik Kurtuluş Cephesi (ULFA) ve Nagaland Ulusal Sosyalist Konseyi (NSCN) üyeleri tarafından olayın gerçekleştirildiğini tahmin ettiklerini belirtti.

Öte yandan eyalet yetkilileri, kurtarma operasyonu için bölgeye ek birliklerin sevk edildiğini açıkladı.

Hindistan‘ın kuzeydoğusunda inşaat halindeki köprünün çökmesi sonucu en az 17 kişi hayatını kaybetti.

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Aslı19/02/2024
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