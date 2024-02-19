Hindistan’da 10 madenciyi kaçırdı

Hindistan’da en az 10 kömür madencisinin silahlı kişiler tarafından kaçırıldığı bildirildi.

Hindistan’da işçiler kaçırıldı

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Assam’a bağlı Tinsukia bölgesi polisi, yaptığı açıklamada, olayın Assam eyaleti ile Arunaçal Pradeş eyaleti sınırı yakınlarındaki maden ocağında gerçekleştiğini bildirdi.

Görgün tanıkları olayı aktardı

Görgü tanıklarının aktardığına göre, yerel saatle 03.00 sularında silahlı kişilerin işçileri kaçırdığını belirten polis yetkilileri, kesin sayıyı henüz tespit edemediklerini ancak ilk belirlemelere göre 10 kömür madencisinin kaçırıldığını kaydetti.

Silahlı kişiler hangi gruptan

Polis, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını ve hükümet ile Assam’da silahlı mücadele yürüten Assam Birleşik Kurtuluş Cephesi (ULFA) ve Nagaland Ulusal Sosyalist Konseyi (NSCN) üyeleri tarafından olayın gerçekleştirildiğini tahmin ettiklerini belirtti.

Öte yandan eyalet yetkilileri, kurtarma operasyonu için bölgeye ek birliklerin sevk edildiğini açıkladı.

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