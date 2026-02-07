Cristiano Ronaldo artık dönmeyecek!

Cristiano Ronaldo’dan eşitsizlik isyanı

Suudi Arabistan’da Cristiano Ronaldo krizi dönülmez noktaya gidiyor.

41 yaşındaki futbolcu, Al Nassr takımında art arda ikinci maçına çıkmadı.

Bu arada Al Nassr Teknik Direktörü Jorge Jesus, maç önü ve maç sonrası röportajına katılmayı reddetti.

7. ​​dakikada Al-Nassr taraftarları stadyumu “7” ve “Ronaldo” yazılı pankartlarla doldurarak, Ronaldo’ya tam desteklerini haykırdılar.

Golün ardından Angelo, Ronaldo’nun ikonik gol sevincini taklit etti.

2-0’lık galibiyetin ardından, Jorge Jesus da dahil olmak üzere Al-Nassr’dan hiç kimse maç sonrası röportajlara veya basın toplantılarına katılmadı.

Ronaldo’nun duruşunun ardında iki somut neden var.

1- José Semedo ve Simao Coutinho, Al-Nassr için altı transfer hazırlamıştı.

Anlaşmalar yapıldı. Hedefler belirlendi.

Sonra aniden transferler donduruldu, yetki kaldırıldı.

Al-Nassr, üç elit yabancı oyuncu ve üç üst düzey Suudi milli oyuncuyu transfer etmeye hazırlanıyordu. Her şey durdu.

2- Bu önemli isimlerden biri de Suud Abdülhamid’di.

Kişisel şartlar üzerinde anlaşıldı. Her şey halledildi.

Sonra Al-Hilal devreye girdi ve anlaşmayı bozdu.

3- PIF, Al-Ittihad’a verdiği desteği kesti ve bu da Benzema’nın sözleşmesinin feshedilmesine yol açtı.

4- Benzema, aylarca süren sorunların ardından sessizce ayrıldı… doğrudan Al-Hilal’e gitti.

5- PIF, Al-Hilal’in tek bir transfer döneminde 100 milyon Euro harcamasına izin verdi ve onlara Benzema’yı verdi.

6- Aynı zamanda, Al-Nassr’ın Al-Hilal’den bir oyuncu olan Saud Abdulhamid’i transfer etmesi engellendi.

7- Bunun da ötesinde, iki Al-Nassr yöneticisinin görevleri donduruldu.

