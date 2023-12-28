Kolombiya’da dev Shakira heykeli dikildi

Ünlü şarkıcı Shakira’nın dev bronz heykeli doğduğu Kolombiya’da dikildi. Shakira heykel ile ilgili olarak, “Heykeltıraş Yino Marquez ve bölge sanat okulu öğrencilerin ve ülkemin insanlarına muazzam sanatsal yeteneklerinin bu örneği için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Shakira’nın Heykeltıraş Yino Marquez tarafından yapılan dev bronz heykeli memleketi Barranquilla bölgesinde dikildi. Şarkıcı, dün annesinin doğum gününde ailesiyle birlikte heykelin bulunduğu bölgeyi ziyaret etti. Shakira heykel hakkında yaptığı açıklamada, “Heykeltıraş Yino Marquez ve bölge sanat okulu öğrencilerin ve ülkemin insanlarına muazzam sanatsal yeteneklerinin bu örneği için teşekkür ederim. Doğum gününde bunu ailemle ve özellikle annemle paylaşmak beni mutlu ediyor. Ailem, belediye başkanı ve ben orada izliyorduk! Bu benim küçük kalbim için çok fazla” ifadelerine yer verdi.

Barranquilla Belediye Başkanı Jaime Pumarejo, Shakira ve ailesiyle heykeli ziyaret ederek, “Beste yapan bir kalp, eşsiz bir yetenek, kitleleri harekete geçiren bir ses ve çocukluğun ve insanlığın iyiliği için yürüyen ayaklar. Karayip kadınları ve kızları için ilham kaynağı olmaya devam etmeniz dileğiyle” ifadelerini kullandı.

Shakira kimdir?

Shakira Isabel Mebarak Ripoll 2 Şubat 1977’de Kolombiya’da dünyaya geldi. Shakira, Kolombiyalı Carmen Ripoll Torrado ve Lübnan asıllı William Mebarak Chadid’in kızlarıdır. Çocukluk ve gençlik yılları Barranquilla’da geçen Shakira, La Rosa De Cristal adını verdiği ilk şiirini dört yaşında yazdı. Daktiloyla ödüllendirilen küçük Shakira şiir yazmaya devam etti ve daha sonra bunları şarkılara dönüştürmeye başladı. Sekiz yaşındayken erkek kardeşlerinden birini kaybeden Shakira ilk şarkısını ona ithafen yaptı. Dansa olan ilgisi de küçük yaşlarda ortaya çıkan Shakira, babasıyla birlikte gittiği bir Arap restoranında darbukayla tanıştı ve masanın üstüne çıkıp dans etmeye başladı. O anda dansçı olmak istediğini anladığını söyleyen Shakira, sesinin fazla güçlü olması gerekçesiyle okul korosuna alınmamasının ve sesinin müzik öğretmeni tarafından keçiye benzetilmesinin hayal kırıklığı, yerini her cuma öğrendiği yeni figürlerini sergilediği dans gösterisine bırakmıştı. Shakira’nın iddiasına göre bu ilk performansıydı.

10 ve 13 yaşları arasında Barranquilla’da birçok etkinliğe dans etmesi için davet edilen Shakira, hayatının dönüm noktalarından birini prodüktör Monica Ariza ile tanışmasıyla yaşadı. Zira Ariza, Shakira’dan çok etkilenecek ve ona Sony’nin Kolombiya ofisiyle bir görüşme ayarlayacaktı. Söylediği üç şarkıyla Sony çalışanlarını fazlasıyla etkileyen Shakira üç albümlük sözleşmeyi imzalamıştı bile. 1991’de ilk albümü Magia, müzik raflarındaki yerini aldı. Henüz 14 yaşında olan şarkıcının albümü beklenen ilgiyi göremeyince 1993’te yayımlanacak ikinci albüm Peligro için kollar sıvandı. İlkinden daha iyi bir çıkış yakalayan Shakira sonuçtan yine de memnun değildi. Şili’de yapılan ve Latin Amerikalı şarkıcıların kendilerini gösterme fırsatı bulduğu Viña del Mar International şarkı festivalinde seslendirdiği “Eres” isimli şarkısıyla o dönemde 20 yaşında olan Ricky Martin’in de aralarında olduğu jüri tarafından birinci seçildi. Martin, Shakira’nın performansından çok etkilenmişti ardından Shakira büyük bir dünya yıldızı olmak adına ilk adımı atmış oldu.

90’lı yılların sonlarına doğru büyük bir patlama yapan Latin pop ve Latin rock müzik furyasındaki en önemli isimlerden biridir. Özellikle yarı Arap yarı Latin figürü danslarıyla insanların beğenisini toplamıştır. Aynı zamanda beste de yapan sanatçı 3 kez Grammy, 13 kez Latin Grammy, 14 kez Billboard Latin Müzik Ödülü kazanmıştır. Sony Müzik İspanya’ya göre Shakira 20 milyonu Amerika’da olmak üzere toplamda dünya genelinde sadece albümleri 120 milyonun üzerinde satmıştır. Tekli satışları da eklenince Shakira 300 milyon kayıt satışını geçmiş bulunmaktadır. Shakira 300 milyon dolarlık net serveti ile dünyanın en zengin Latin pop şarkıcıları arasındadır. En fazla satan Kolombiyalı sanatçıdır. “Hips Don’t Lie” teklisi günümüze kadar 19 milyon satarak son 10 yılın en çok satan teklisi olmuştur. 2010 yılında seslendirdiği Dünya Kupası şarkısı “Waka Waka” 18 milyon satarak, dünya kupası tarihinin en çok satan şarkısı olmuştur. Ayrıca şarkı Youtube’da 3 milyardan fazla izlenen klip olmuştur. Shakira; Amerika’da, Avustralya’da ve İngiltere’de 1 numaraya yükselen tek Güney Amerikalı sanatçı olmuştur.

Shakira, 2011’in başından 2022’ye kadar İspanyol futbolcu Gerard Pique ile ilişki içerisindeydi. 2010 FIFA Dünya Kupası’nın resmi şarkısı “Waka Waka (Afrika’nın Bu Zamanı)” adlı single’ı için müzik videosunda yer aldıklarında tanıştılar. Çiftin iki çocuğu var. Çift 2022’de ayrılma kararı aldı.

Shakira aynı zamanda Kolombiya’da faaliyet gösteren Pies Descalzos adlı bir sivil toplum örgütünün kurucusu ve onursal başkanıdır. 4 yaşında ilk bestesini yapmıştır. İspanyolca ana dilidir. Akıcı bir şekilde İngilizce, Portekizce ve Fransızca konuşur, İtalyanca ve Arapça dillerini de konuşabiliyor. 2011 yılında Harvard Üniversitesi tarafından Yılın Sanatçısı seçilmiştir. Son olarak Shakira, Hollywood Walk of Fame’de (Şöhretler Kaldırımı) yıldız sahibi oldu ve burada yıldızı olan ilk Kolombiyalı unvanını kazandı.

Shakira’nın ilk çocuğu Milan Mebarak Pique 22 Ocak 2013’te, ikinci çocuğu Sasha Mebarak Pique ise 29 Ocak 2015’te dünyaya geldi.

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