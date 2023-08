Hindistan’da Köprü Çöktü: 17 Ölü

Hindistan’da çok sayıda ölümle sonuçlanan bir dizi altyapı arızasının sonuncusu Mizoram eyaletinde yaşandı. İnşaat halindeki demiryolu köprüsü çöktü, 17 işçi yaşamını yitirdi.

Mizoram eyaletinin Sairang kasabasındaki köprünün çökmesi, en az 17 kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Eyalet Başbakanı Zoramthanga Twitter’da yayınladığı paylaşımda “Bu trajediden derin üzüntü duydum ve etkilendim. Yaslı olan tüm ailelere en derin başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum.” diye yazdı.

Our hearts are heavy with grief over the tragic accident at the railway bridge construction site over the Kurung River about 20 km from Aizawl. Our thoughts and prayers are with the families of workers who lost their lives in the tragedy.

