Hindistan’da Köprü Çöktü: 17 Ölü

Hindistan’da çok sayıda ölümle sonuçlanan bir dizi altyapı arızasının sonuncusu Mizoram eyaletinde yaşandı. İnşaat halindeki demiryolu köprüsü çöktü, 17 işçi yaşamını yitirdi.

Mizoram eyaletinin Sairang kasabasındaki köprünün çökmesi, en az 17 kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Eyalet Başbakanı Zoramthanga Twitter’da yayınladığı paylaşımda “Bu trajediden derin üzüntü duydum ve etkilendim. Yaslı olan tüm ailelere en derin başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum.” diye yazdı.

Our hearts are heavy with grief over the tragic accident at the railway bridge construction site over the Kurung River about 20 km from Aizawl. Our thoughts and prayers are with the families of workers who lost their lives in the tragedy. Enquired about the situation with… pic.twitter.com/zj0n7I60bm — Dr. Hari Babu Kambhampati (@DrHariBabuK) August 23, 2023

BRICS ekonomik gruplama zirvesi için Güney Afrika’da bulunan Başbakan Narendra Modi de olayda hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Modi, ölenlerin yakınlarına yaklaşık 2 bin 500 dolar, yaralı işçilere ise 600 dolar verileceğini açıkladı.

Mizoram, Hindistan’ın Bangladeş ve Myanmar sınırına yakın, engebeli ve dağlık bir eyalet. Köyleri ve kasabaları, bağlantı için topraksız yollardan ve tek şeritli yollardan, otoyollardan ve köprülerden oluşan bir ağa güveniyor.

Bugünkü kaza altyapısını hızla dönüştüren ve ulaşım ağını geliştirmek için milyonlar harcayan bir ülke olan Hindistan’da son aylarda manşetlere çıkan ilk çöküş değil.

Haziran ayında, doğudaki Bihar eyaletinde Ganj Nehri üzerinde inşa edilmekte olan dört şeritli beton köprü, bir yıldan biraz uzun bir süre içinde ikinci kez çöktü ve inşaatın kalitesi hakkında soru işaretleri yarattı.

Geçtiğimiz Ekim ayında, Gujarat’ın Morbi kasabasında yakın zamanda onarılan bir asma köprü çökerek 135 kişinin ölümüne neden olmuştu.

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