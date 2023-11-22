Obama’nın eski danışmanı Stuart Seldowitz’ten İslamofobik saldırı

ABD’nin eski Başkanı Barack Barack Obama‘nın döneminde danışmanlık yapan Stuart Seldowitz’in New York’ta Mısırlı bir satıcıya yönelik sözlü saldırısı, Batılı yöneticilerin Müslüman karşıtı (İslamofobik) ve yabancı düşmanı yaklaşımını gözler önüne serdi.

Stuart Seldowitz sözlü tacizde bulundu

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Seldowitz’in Manhattan’daki bir satıcıya defalarca sözlü tacizde bulunduğu görülüyor.

Görüntülerde, Seldowitz’in, satıcının kendisinden kibarca uzaklaşmasını istemesine rağmen “Burada kimse yok. Buraya ‘Bu adam Hamas’a inanıyor’ diye tabelalar koyacağım.” dediği görülüyor.

Stuart Seldowitz’ten Filistin’le ilgili kan donduran sözler

Mısırlı satıcıya “terörist” diye hakaret eden Seldowitz, satıcının “Çocukları siz öldürüyorsunuz, ben değil.” sözleri üzerine, “Biz 4 bin Filistinli çocuğu öldürsek ne olur biliyor musun? Bu yeterli olmazdı, bu yeterli olmazdı.” dedi.

Başka bir görüntüde de telefonla satıcının fotoğrafını çeken Seldowitz, satıcıyı Mısır istihbaratının ailesini yakalayıp tırnaklarını sökecek olmasıyla tehdit ediyor.

Hz. Muhammed’e yönelik korkunç hakaretler

Seldowitz’in, görüntülerde Hz. Muhammed, Kur’an-ı Kerim ve hadislere yönelik korkunç hakaretlerde bulunduğu, satıcıya da “cahil” dediği göze çarpıyor.

Obama’nın eski danışmanı Seldowitz’in Mısırlı satıcıya sözlü saldırısı, Batılı yöneticilerin İslamofobik tutumunun ve yabancı düşmanlığının belgesi niteliğini taşıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığında İsrail ve Filistin dairesi dahil birçok görevde bulunan Seldowitz, ABD’nin eski Başkanı Barack Obama döneminde, Ulusal Güvenlik Konseyi Güney Asya Direktörlüğünü vekaleten yürütmüştü.

Öte yandan Seldowitz hakkındaki videoların ortaya çıkmasının ardından, Washington merkezli lobicilik firması “Gotham Government Relations”, Seldowitz ile ilişkilerini kesme kararı aldı.

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