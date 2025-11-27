Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, 27-30 Kasım tarihlerini kapsayan ilk Türkiye ziyareti için Ankara’ya ulaştı. Esenboğa Havalimanı’nda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından karşılanan Papa, Ankara, İstanbul ve İznik’te yoğun bir program yürütecek. Anıtkabir’i ziyaret edecek olan Papa 14. Leo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüşecek, ardından Diyanet İşleri Başkanlığı’na ziyarette bulunacak. Papa’yı taşıyan uçuş, kalkışın ardından kısa süre içinde Flightradar24’te en çok takip edilen uçuşlardan biri oldu.

Papa’nın Ankara’daki temasları

Papa 14. Leo’nun Ankara programında Anıtkabir ziyareti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme ve Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile bir araya gelmesi yer aldı. Diyanet’teki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

İstanbul programı

Papa, 28 Kasım Cuma günü İstanbul’da Saint Esprit Katolik Kilisesi’nde piskoposlar, rahipler ve ruhani görevlilerle buluşacak. Ardından Fransız Fakirhanesi’ni ziyaret edecek.

İznik ziyareti ve ayin

Papa 14. Leo, 28 Kasım’da Bursa’nın İznik ilçesine geçerek burada bir ayin yönetecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Tahammülsüzlük çatışmayı, çatışma da ayrışmayı, nefreti ve şiddeti besler. Batıda giderek tırmanan İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı bu kısır döngünün birer tezahürüdür” dedi. Erdoğan, Türkiye-Vatikan ilişkilerinin önemine değinirken, küresel barış, Filistin meselesi, göç, adalet ve farklı inançlara saygı konularını vurguladı.

Papa 14. Leo’nun Türkiye mesajları

Papa 14. Leo, Türkiye’nin Doğu ile Batı’yı birleştiren rolüne dikkat çekerek, Hristiyanların Türkiye’nin bir parçası olduğunu söyledi. Toplumların kutuplaşmasına karşı “köprü kurma” vurgusu yapan Papa, insanlığın geleceğinin yüksek gerilimli küresel çatışmalar nedeniyle tehlike altında olduğunu belirtti.

Diyanet ziyareti

Papa 14. Leo, Ankara’da Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile bir araya geldi. Görüşmede Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı ve Diyanet yöneticileri de yer aldı.

