Vali Tatsuji Sugimoto taciz iddiaları sonrası istifa ediyor

Japonya’da kamuoyunu sarsan taciz skandalında, Fukui Eyaleti Valisi Tatsuji Sugimoto istifa kararıyla gündemde. Birden fazla çalışanına cinsel içerikli mesajlar gönderdiği yönündeki iddiaların ardından açıklama yapan Sugimoto, hem valilik personelinden hem de kamuoyundan özür diledi. Gönderdiği mesajların “hafif şaka” olarak düşünüldüğünü savunan vali, davranışlarının ciddiyetini geç fark ettiğini söyleyerek büyük bir sorumluluk hissettiğini dile getirdi. Sugimoto’nun istifasının resmen kabul edilmesiyle birlikte Aralık ayındaki meclis toplantılarına katılmayacağı belirtildi.

Tatsuji Sugimoto: Mesajların taciz olarak görülebileceğini sonradan fark ettim

Basın toplantısında konuşan Sugimoto, daha önce yalnızca bir çalışana mesaj gönderdiğini kabul ettiğini ancak sürecin ilerlemesiyle durumun boyutunu anladığını söyledi. “Soruşturma vasıtasıyla ihbarcıya ve diğer valilik çalışanlarına cinsel taciz olarak değerlendirilebilecek mesajlar gönderdiğimi fark ettim” ifadelerini kullanan Sugimoto, mesajları kötü niyetle yazmadığını ileri sürdü. Çalışanların bu mesajlardan nasıl etkilendiğini anlayamadığını belirten Sugimoto, “Bunları hafif yollu şakalar veya şaka amaçlı sözler sanarak gönderdim. Çok pişmanım” dedi.

“Yol açtığım karışıklığa son vermek istiyorum”

Aralık ayında yapılacak eyalet meclisi toplantılarına vali sıfatıyla katılmasının doğru olmayacağını belirten Sugimoto, kamu güveninin zarar gördüğünü söyledi. “Yol açtığım karışıklığa bir son vermek ve yeni bir başlangıç için zemin hazırlamak istiyorum” diyerek istifa kararını duyurdu. Yakında resmen görevi bırakacağını belirten Sugimoto, bir sonraki valilik seçimlerinde aday olmayacağını da açıkladı.

Taciz iddiaları geniş kapsamlı soruşturmaya dönüşmüştü

Eski İçişleri Bakanlığı bürokratı olan ve 2019’dan bu yana Fukui Valisi olarak görev yapan Sugimoto hakkında, bir çalışanın şikâyeti sonrası özel bir soruşturma başlatılmıştı. Bağımsız bir avukat tarafından yürütülen süreç kapsamında yaklaşık 6 bin eyalet çalışanına tacize uğrayıp uğramadıkları sorulmuştu. Soruşturma anketinin sonuçlarının gelecek yıl kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

