Hong Kong’da tarihi yangın

Hong Kong yangın şokuyla sarsıldı

Hong Kong tarihinin en büyük trajedilerinden biriyle karşı karşıya.

Hong Kong’un kuzey bölgesinde sekiz kuleden oluşan apartman bloğunun yedisi çıkan yangın sonucu adeta kül oldu.

Yaklaşık 2 bin dairenin bulunduğu kompleksteki yangında en az 14 kişi hayatını kaybederken içeride mahsur kalan kişi sayısı henüz bilinmiyor.

Çin’e bağlı özerk bölge olan Hong Kong’da daha önce 1996’da yaşanan yangında 41 kişi hayatını kaybetmişti.

700 itfaiye ve sağlık ekibinin yanı sıra 100 itfaiye aracı ile 57 ambulansla yapılan kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 700 kişi tahliye edildi.

Havanın kararması nedeniyle arama ve kurtarma çalışmalarının zorlaştığı bildirildi.