DünyaEn Son HaberlerGündem

Hong Kong’da tarihi yangın

Hong Kong’da 2 bin dairelik kule binalarda çıkan yangın sonucu en az 14 kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi evsiz kaldı

NationalTurk NL26/11/2025
1 Bir dakikadan az
Hong Kong’da 2 bin dairelik kule binalarda çıkan yangın sonucu en az 14 kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi evsiz kaldı

Hong Kong yangın şokuyla sarsıldı

Hong Kong tarihinin en büyük trajedilerinden biriyle karşı karşıya.

Hong Kong’un kuzey bölgesinde sekiz kuleden oluşan apartman bloğunun yedisi çıkan yangın sonucu adeta kül oldu.

Yaklaşık 2 bin dairenin bulunduğu kompleksteki yangında en az 14 kişi hayatını kaybederken içeride mahsur kalan kişi sayısı henüz bilinmiyor.

hongkong2

Çin’e bağlı özerk bölge olan Hong Kong’da daha önce 1996’da yaşanan yangında 41 kişi hayatını kaybetmişti.

700 itfaiye ve sağlık ekibinin yanı sıra 100 itfaiye aracı ile 57 ambulansla yapılan kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 700 kişi tahliye edildi.

Havanın kararması nedeniyle arama ve kurtarma çalışmalarının zorlaştığı bildirildi.

 

Bağlantılar
NationalTurk NL26/11/2025
1 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu