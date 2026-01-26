Obama ve Clinton’dan Minneapolis mesajı

ABD’de Minneapolis merkezli kriz derinleşiyor. Göçmenlik operasyonlarıyla gündeme gelen şehir, Alex Pretti’nin öldürülmesinin ardından hem sokak eylemleriyle hem de siyasi tartışmalarla sarsılıyor. Trump yönetiminin kentte Insurrection Act’i (İsyan Yasası) devreye alma ihtimalini konuştuğu süreçte, iki eski başkandan gelen açıklamalar dikkat çekti. Obama çifti, yaşananların “ülkenin temel değerlerine yönelik bir uyarı” olduğunu vurgularken, Clinton yönetimin kamuoyunu yanıltmakla suçladı ve “demokrasi için tehdit” ifadesini kullandı.

Obama çifti: “Yürek burkan bir trajedi”

Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, sosyal medya üzerinden yaptıkları ortak açıklamada Alex Pretti’nin öldürülmesini “yürek burkan bir trajedi” olarak nitelendirdi. Açıklamada, olayın “parti ayrımı gözetmeksizin her Amerikalı için” ülkenin temel değerlerinin giderek daha fazla saldırı altında olduğu yönünde bir uyarı olması gerektiği ifade edildi.

Obama çifti, federal kolluk güçlerinin ve göçmenlik görevlilerinin zor bir görevi olduğunu ancak bu görevin “yasal ve hesap verebilir şekilde” yürütülmesi için eyalet ve yerel yetkililerle iş birliği içinde olmaları gerektiğini belirtti. Minnesota’da görülenin ise bunun tam tersi olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada ayrıca, maskeli ICE ekiplerinin ve bazı federal ajanların “cezasız şekilde hareket ettiği” algısının kamuoyunda öfkeyi büyüttüğü vurgulanırken, Alex Pretti ve Renee Good olaylarına ilişkin yönetim tarafından yapılan açıklamaların “ciddi bir soruşturmaya dayanmayan ve video kanıtlarıyla doğrudan çelişen” nitelikte olduğu belirtildi.

Obama çifti, yönetimin yaklaşımlarını gözden geçirmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bunun durması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Clinton: Kabul edilemez, yalan söylediler

Eski ABD Başkanı Bill Clinton da Alex Pretti’nin öldürülmesine ilişkin açıklamasında yaşananları “kabul edilemez” sözleriyle eleştirdi. Clinton, Minneapolis’ten gelen görüntülerle ilgili yönetimin kamuoyuna “dürüst davranmadığını” savunarak, “insanların özgürlükleri için tehlikeli bir eşik” mesajı verdi.

Clinton, paylaşımında “Ömrümüzde sadece birkaç an vardır; aldığımız kararlar ve attığımız adımlar yıllarca tarihe yön verir. Bu da onlardan biri” ifadesine yer verdi. Clinton’un açıklamasında, yaşananların ABD demokrasisi açısından “doğrudan ve ölümcül sonuçlar doğurabilecek bir tehdit” olduğu değerlendirmesi de öne çıktı.

Minneapolis’te tansiyon yükseliyor

Alex Pretti’nin öldürülmesi, Trump yönetiminin göçmenlik uygulamalarına yönelik tepkileri artırdı. Kentte protestolar büyürken, yönetim cephesinden gelen sert açıklamalarla siyasi gerilim daha da tırmandı. Beyaz Saray, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’in Trump’ın “tam güvenine” sahip olduğunu vurgularken, Noem’in istifasını isteyen çağrılar kamuoyunda daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.

Trump yönetiminin sahadaki göçmenlik operasyonlarını “sınır çarı” olarak bilinen Tom Homan’a devretme hamlesi de dikkat çeken başlıklardan biri oldu. Aynı süreçte, federal bir yargıcın Minnesota’daki operasyonların durdurulup durdurulmaması konusunda bugün itirazları dinleyeceği de aktarılıyor.

Olayın arka planında iki ölüm var

Minneapolis’te yaşanan gerilim, 7 Ocak’ta Renee Good’un federal görevli tarafından aracında vurularak öldürülmesiyle tırmandı. Alex Pretti’nin ölümü ise bu olayın ardından düzenlenen protestoların gölgesinde yeni bir kırılma noktası oldu. ABD siyasetinde hem Demokrat hem Cumhuriyetçi isimlerden “şeffaf ve öncelikli soruşturma” çağrıları gelirken, olayın nasıl değerlendirileceği Washington’da yeni bir cepheleşme başlığı haline geldi.

“Bu bir dönüm noktası” vurgusu

Minnesota Valisi Tim Walz da Pretti’nin ölümünün ardından yaptığı açıklamalarda “Bu bir dönüm noktası” diyerek Trump yönetimini suç mahallini kapatmakla ve kanıtları ortadan kaldırmakla eleştirdi. Walz, federal görevlilerin Minnesota’dan çekilmesi çağrısını yinelerken, Trump ise olayla ilgili “her şeyi gözden geçiriyoruz” açıklaması yaptı.

