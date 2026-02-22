Kayserispor 3 ay sonra kazandı

Kayserispor, 29 Kasım’dan bu yana ilk kez
Trendyol Süper Lig’de alt sıralar adeta cadı kazanına döndü.
Kayserispor, Antalyaspor’u 1-0 mağlup ederek 3 aylık galibiyet hasretine son verdi.
Sarı-kırmızılılar en son 29 Kasım’da Çaykur Rizespor’u 1-0 mağlup etmiş, ardından 8 maç 3 puan yüzü görmemişti.
Ev sahibinde Laszlo Benes, 69. dakikada penaltı kaçırdı.
Kayseri altyapısından yetişen ve 79’da oyuna dahil olan Talha Sarıarslan, 89’da galibiyeti getiren isim oldu.
Kayseri bu sonuçla 19 puana yükselirken Antalyaspor 23 puanda kaldı.
1-0
KAYSERİSPOR-ANTALYASPOR
STAT: RHG Enertürk Enerji Stadyumu
HAKEMLER: Halil Umut Meler, Hüseyin Aylak, Selim Şenöz, Onur Özütoprak (VAR)
GOL: Talha Sarıarslan (Dk. 89)
KAÇAN PENALTI: Laszlo Benes (Dk. 69)
SARI KARTLAR: Dorkuhan Toköz, Denis Makarov, Talha Sarıarslan / Jesper Ceesay
KAYSERİSPOR: Bilal – Brenet, Semih, Denswil, Carole (Dk. 29 Ramazan) – Dorukhan (Dk. 57 Ait Bennasser) – Mendes (Dk. 46 Chalov), Furkan (Dk. 79 Talha), Benes, Cardoso – Onugkha (Dk. 46 Makarov)
ANTALYASPOR: Julian – Hüseyin (Dk. 71 Bünyamin), Veysel, Giannetti, Paal – Ceesay – Doğukan (Dk. 79 Yohan Boli), Soner, Saric (Dk. 79 Abdülkadir Ömür), Storm (Dk. 71 Samet) – Van de Streek (Dk. 88 Bahadır Öztürk)