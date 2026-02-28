Hull City, Premier Lig’e yürüyor

Hull City bu kez farklı oynuyor
İş insanı ve Fenerbahçe’nin eski yöneticisi Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, geçen sezon kümede kıl payı kalmıştı.
Turuncu-siyahlılar bu sezon ise aldığı sonuçlarla İngiltere Championship Ligi’nden İngiltere Premier Lig’e yükselme yokunda ilerliyor.
Şubat ayına kötü başlayan ve 3 maçta sadece 1 puan alabilen Hull, Portsmouth deplasmanında 1-0 kazanarak art arda ikinci galibiyetini elde etti.
Kayserispor’un eski teknik direktörü Sergej Jakirovic’in çalıştırdığı Hull, 73’te Matt Crooks’un attığı golle 3 puanı aldı: 0-1
Hull’da Beşiktaş’tan kiralık olarak forma giyen Amir Hadziahmetovic, 63 dakika görev yaptı.