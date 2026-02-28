FutbolAvrupaSporVideo

Hull City, Premier Lig’e yürüyor

İş insanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Portsmouth deplasmanında 1-0 kazanarak İngiltere Championship Ligi’nde haftayı 3. bitirdi

Hull City bu kez farklı oynuyor

İş insanı ve Fenerbahçe’nin eski yöneticisi Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, geçen sezon kümede kıl payı kalmıştı.

Turuncu-siyahlılar bu sezon ise aldığı sonuçlarla İngiltere Championship Ligi’nden İngiltere Premier Lig’e yükselme yokunda ilerliyor.

Şubat ayına kötü başlayan ve 3 maçta sadece 1 puan alabilen Hull, Portsmouth deplasmanında 1-0 kazanarak art arda ikinci galibiyetini elde etti.

Kayserispor’un eski teknik direktörü Sergej Jakirovic’in çalıştırdığı Hull, 73’te Matt Crooks’un attığı golle 3 puanı aldı: 0-1

Hull’da Beşiktaş’tan kiralık olarak forma giyen Amir Hadziahmetovic, 63 dakika görev yaptı.

Matt Crooks taraftarları sevince boğdu – Video

