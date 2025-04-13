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İngiltere’de bakan kendini ihbar etti

İngiltere Demir Yolları Bakanı Peter Hendy, otobüs sürerken telefon kullandığını kabul edip durumu polise bildirdi.

NationalTurk FR13/04/2025
131 Bir dakikadan az
İngiltere Demir Yolları Bakanı Peter Hendy, otobüs sürerken telefon kullandığını kabul edip durumu polise bildirdi.
İngiltere Demir Yolları Bakanı Peter Hendy, otobüs sürerken telefon kullandığını kabul edip durumu polise bildirdi.
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İngiltere Demir Yolları’ndan Sorumlu Devlet Bakanı Peter Hendy, geçen ay direksiyon başında cep telefonuyla mesajlaşırken görüntülendi. Olay, bir yardım turu sırasında çift katlı otobüste yaşandı.

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1 Yolcu ihbar etti, bakan kabul etti
2 İngiltere’de bakan özür diledi

Yolcu ihbar etti, bakan kabul etti

Bir yolcunun durumu fark ederek 31 Mart’ta polise şikâyette bulunduğu belirtildi. Olayın ise bu tarihten üç gün önce gerçekleştiği açıklandı. İlk incelemede delil yetersizliği nedeniyle kapatılan dosya, Hendy’nin ihlali kabul etmesiyle yeniden açıldı.

İngiltere’de bakan özür diledi

Bakan Hendy, davranışının “yanlış bir karar” olduğunu kabul etti ve hem kamuoyundan hem polisten özür diledi. Sözcüsü aracılığıyla yapılan açıklamada, “Geçen ay Peter Hendy, araç kullanırken telefonunu kullandı. Bu yanlış kararı nedeniyle tam anlamıyla özür diledi ve durumu polise bildirdi” ifadeleri kullanıldı.
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NationalTurk FR13/04/2025
131 Bir dakikadan az
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