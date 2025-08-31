Manchester City dağıldı

Manchester City yine kaybetti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi‘nde 28 Ocak 2026’da son maçında karşılaşacağı Manchester City, İngiltere Premier Lig’de Brighton deplasmanında 2-1 kaybetti. Mavi-beyazlılarda Haaland, 34. dakikada ceza sahasında üç kişi arasına dalan Marmoush’tan seken topu ağlara gönderdi: 0-1. Nunes’in 67’de elle oynamasıyla kazanılan penaltıyı 39 yaşındaki James Milner gole çevirdi: 1-1. Gruda’nın 89’daki golüyle 2-1 kazanan Brighton’da milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu yedekler arasında yer aldı. Bu sonuçla geçen hafta evinde Tottenham’a 2-0 kaybeden Manchester City, 3 haftada 3 puanda kaldı. Brighton ise 3 maçta 4 puana yükseldi. Saat 16.00 kuşağındaki diğer maçta West Ham United, Nottingham Forest deplasmanında 3-0 kazandı.
2-1
BRİGHTON-MANCHESTER CİTY
STAT: The American Express
HAKEMLER: Darren England, Scott Ledger, Akil Howson, Paul Tierney (VAR)
GOLLER: James Milner (Dk 67 pen.), Gruda (Dk. 89) / Haaland (Dk. 34)
SARI KARTLAR: van Hecke, Veltman / Khusanov, Ait Nouri
BRİGHTON: Verbruggen – Veltman, van Hecke, De Cuyper – Baleba (Dk. 61 James Milner), Hinshelwood (Dk. 61 Ayari) – Minteh (Dk. 90+6 Coppola), Diego Gomez (Dk. 62 Gruda), Mitoma – Welbeck (Dk. 62 Rutter)
MANCHESTER CİTY: Trafford – Nunes (Dk. 85 Rico Lewis), Stones, Khusanov (Dk. 85 Ruben Dias), Ait Nouri – Bernardo Silva (Dk. 72 O’Reilly), Rodri, Reijnders – Bobb, Haaland, Marmoush (Dk. 72 Doku)