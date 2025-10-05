Netanyahu’dan ateşkes ve rehine mesajı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Şeridi’nde ateşkes sağlanmasına yönelik planı ve yürütülen müzakerelere ilişkin video mesaj yayımladı. Netanyahu, İsrail’in “çok büyük bir başarının eşiğinde” olduğunu söyleyerek, “Plan henüz kesinleşmedi, ancak üzerinde sıkı bir şekilde çalışıyoruz” dedi.

Netanyahu: Rehinelerin tamamı dönebilir

Netanyahu, sürecin olumlu ilerlediğini belirterek, “Önümüzdeki günlerde, hatta Sukot Bayramı sırasında sağ ya da ölü tüm rehinelerin tek seferde geri dönüşünü duyurabileceğimizi umuyorum. Bu sırada İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Gazze’nin derinliklerinde konuşlanmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

“Gazze silahsızlandırılacak”

Netanyahu, İsrail müzakere heyetine, rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin “teknik detayları” netleştirmek üzere Mısır’ın başkenti Kahire’ye gitmeleri talimatını verdiğini açıkladı.

İsrail ve ABD’nin müzakereleri birkaç gün içinde sonuçlandırmayı hedeflediğini belirten Netanyahu, planın ikinci aşamasında Hamas’ın ve Gazze Şeridi’nin silahsızlandırılacağını vurguladı. “Bu ya diplomatik olarak Trump’ın planına göre ya da askeri yollarla olacak. Kolay ya da zor yoldan, ama mutlaka başarılacak” dedi.

Kahire görüşmelerine ABD’den katılım

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve eski Beyaz Saray Danışmanı Jared Kushner ile Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un da Kahire’deki görüşmelere katılacağı bildirildi.

