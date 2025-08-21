Fenerbahçe tur umudunu Lizbon’a taşındı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Portekiz ekibi Benfica’yı ağırladı. Kadıköy’deki maçın ilk 45 dakikasında iki ekip de kontrollü bir oyun sergiledi.

Benfica 2. dakikada gole yaklaşsa da İrfan Can Eğribayat kritik kurtarışıyla takımını ayakta tuttu. Fenerbahçe ise Szymanski ve Oosterwolde ile şanslar yakalasa da kaleci Trubin’i geçemedi. İlk yarı 0-0 sona erdi.

Fenerbahçe aradığı golü bulamadı

İkinci yarıya daha baskılı başlayan Fenerbahçe, rakip yarı sahada daha çok göründü. 71. dakikada Florentino’nun kırmızı kart görmesiyle Benfica 10 kişi kaldı.

Baskıyı artıran sarı-lacivertliler, Talisca’nın şutu ve En-Nesyri’nin ofsayttan iptal edilen golüyle sonuca gitmek istese de skoru değiştiremedi. Maç golsüz eşitlikle bitti.

Mourinho: Gol çözümlerimiz yetersizdi

Karşılaşmanın ardından konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımının pozisyon üretmekte zorlandığını belirterek şunları söyledi:

“Favori değişmedi, Benfica büyük bir takım. Bizim çözüm yollarımız azdı. Duran topları da iyi kullanamadık. Yine de iyi savunma yaptık, rakibe pozisyon vermedik. Tur hâlâ ortada.”

Mourinho ayrıca, Kerem Aktürkoğlu’na kulübe önünden geçerken elini uzatarak tebrik etmesiyle tribünlerden büyük alkış aldı.

Bruno Lage: Tur yüzde 50 yüzde 50

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage ise maçın taktiksel geçtiğini vurguladı:

“Çok iyi hazırlandık, oyunu kontrol ettik. Kırmızı kart sonrası zorlandık ama tur hâlâ yüzde 50. Fenerbahçe çok güçlü bir takım, ikinci maçta kendi sahamızda daha farklı oynayacağız.”

Benfica’da forma giyen Franjo Ivanovic de kırmızı kartın ardından baskı altında kaldıklarını, ancak rövanşta daha hücum odaklı olacaklarını söyledi.

Rövanş ne zaman?

Fenerbahçe, Kadıköy’de yenilmediği Benfica karşısında serisini sürdürdü. Turu belirleyecek rövanş mücadelesi 27 Ağustos Çarşamba günü Lizbon’da oynanacak.

