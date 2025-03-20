Husiler’den İsrail’e Füze Saldırısı!

Ortadoğu’daki gerilim tırmanırken, Yemen’deki İran destekli Husiler İsrail’i hedef aldı. Ben Gurion Havalimanı’na yönlendirildiği belirtilen balistik füze, İsrail Hava Kuvvetleri (IAF) tarafından havada imha edildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, füzenin İsrail hava sahasına girmeden durdurulduğu belirtildi. İsrail genelinde Tel Aviv ve çevresinde sirenlerin çaldığı aktarıldı. Can kaybı bildirilmezken, Husiler saldırıyı sahiplenerek daha fazla misilleme tehdidinde bulundu.

Gazze’de İsrail Saldırıları Devam Ediyor

Öte yandan, İsrail ordusunun Gazze’deki hava saldırıları artarak devam ediyor. Hamas yönetimindeki sağlık bakanlığı, son iki gün içinde İsrail’in hava saldırılarında 430’dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Son saldırılarda özellikle Han Yunus’un doğusunda 6 evin hedef alındığı ve çok sayıda sivilin yaralandığı aktarıldı. İsrail’in kara operasyonlarını genişlettiği belirtilirken, IDF birlikleri Gazze’yi kuzey ve güneye ayıran Netzarim Koridoru boyunca ilerledi.

ABD-Husi Çatışması Büyüyor

Husiler, Gazze’deki Filistinlilere destek verdiklerini belirterek İsrail’e karşı saldırılarını artıracaklarını duyurdu. ABD ise Kızıldeniz’deki uluslararası deniz taşımacılığını hedef alan Husi saldırılarına karşılık verdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), son dört gün içinde Yemen’deki Husi hedeflerine 30’dan fazla saldırı düzenlediğini açıkladı. Başkan Donald Trump, İran’ı uyararak Husilerin saldırılarının devam etmesi durumunda “ağır sonuçlar” doğacağını belirtti.

ABD’nin bölgedeki en büyük askeri operasyonlarından birine giriştiği ifade edilirken, Husiler ABD’nin USS Harry S Truman savaş gemisini hedef aldığını iddia etti.

Bölgedeki Çatışmalar Daha da Alevlenebilir

BM, çatışmaların yeniden alevlenmesiyle birlikte ateşkesin tamamen çöktüğünü duyurdu. BM yetkilileri, Gazze’ye insani yardımların durduğunu, açlık ve tıbbi malzeme eksikliğinin krizi derinleştirdiğini belirtti.

Son olarak, BM’ye ait bir kompleksin İsrail saldırılarında vurulduğu, bir BM çalışanının yaşamını yitirdiği açıklandı.

Ortadoğu’da tansiyon her geçen gün yükselirken, Husilerin yeni saldırılar düzenleme tehdidi ve İsrail’in Gazze’deki operasyonlarını genişletmesi, bölgedeki gerilimi daha da artırıyor.