Jose Mourinho elenmeye doymuyor

Jose Mourinho: İyi olan taraf bizdik!

Büyük ümitlerle getirildiği Fenerbahçe’de tam bir hayal kırıklığı yaratan ve 29 Ağustos 2025’te görevine son verilen teknik direktör Jose Mourinho, ülkesi Portekiz’de de adeta başarısızlığın tablosunu çiziyor.

Mourinho yönetimindeki Benfica, 7 Ocak’ta kendi evinde Braga’ya 3-1 yenilerek Portekiz Lig Kupası’na veda etmişti.

Kırmızı-beyazlılar, dün de, daha önce Türkiye’de de görev yapan Francesco Farioli’nin çalıştırdığı Porto’ya Portekiz Kupası çeyrek finalinde 1-0 kaybederek elendi.

Kırmızı-beyazlılar, Portekiz Ligi’nde ise lider Porto’nun 10 puan gerisinde ve üçüncü sırada yer alıyor.

Jose Mourinho ise son Porto maçının ardından sanki kazanan tarafmış gibi konuştu:

“En iyi takım kaybetti, gol atamadı, ama gol yedi. Benfica maçı baştan sona domine etti. Maçı istediğimiz gibi kontrol ettik. Duran top ile gol yedik. Porto 45 dakika boyunca kendi sahasında savunma yaptı.”

Bu arada Benfica, Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Portekiz’e gidince “Kendi seviyeme döndüm” diyen Mourinho yönetiminde çıktığı hiçbir büyük maçı kazanamadı.

Şampiyonlar Ligi’nde de sadece 6 puan alabilen ve 36 takım arasında 25. sırada yer alan Lizbon temsilcisinde 62 yaşındaki teknik adamın geleceği sorgulanmaya başlandı.

Porto, Benfica’yı bu golle eledi – Video