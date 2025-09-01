Fransa’da evsiz çocukların sayısı 2 bini aştı

Fransa’da çocukların barınma krizine dair yeni veriler, tabloyu daha da ağırlaştırdı. Dayanışma Aktörleri Federasyonu (FAS) ve UNICEF Fransa tarafından yayımlanan rapora göre, ülkedeki evsiz çocukların sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 6 artarak 2 bin 159’a yükseldi. Bu çocuklardan 503’ünün üç yaşın altında olduğu belirtilirken, verilerin yalnızca acil barınma hattı 115’i arayan ailelerin kayıtlarını kapsadığı vurgulandı.

Göçmen çocuklar sayılara dahil değil

Rapor, açıklanan rakamların yalnızca resmi başvuruları içerdiğini ortaya koydu. Derme çatma barınaklarda ya da gecekondularda yaşayan düzensiz göçmen çocuklar ve ailelerinin bu sayılara dahil edilmediği belirtildi.

Fransa’da hükümetin vaadi yerine getirilmedi

Paris hükümeti, 2022’de sokakta tek bir çocuğun bile kalmayacağı sözünü vermişti. Ancak aradan geçen sürede evsiz çocukların sayısında yüzde 30 artış kaydedildi.

UNICEF ve FAS’tan sert tepki

UNICEF Fransa Başkanı Adeline Hazan, çocukların insan onuruna aykırı koşullarda yaşamak zorunda bırakılmasına öfkesini dile getirirken, FAS Başkanı Pascal Brice, bazı çocukların gündüzleri okula gidip geceleri sokakta kalmasının kabul edilemez olduğuna dikkat çekti.

