İtalya’da vaka sayısı 3,5 milyonu aştı
2020 yılının ilkbahar aylarında İtalya salgın sebebiyle bir hayli zor günler geçirdi. Son açıklanan rakamlara göre İtalya'da toplam vaka sayısı 3,5 milyonu aştı.
Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgını hızla dünyanın dört bir yanına yayıldı. Salgın sebebiyle bazı ülkelerde sağlık sistemleri çöktü. Avrupa’da en ağır darbeyi ise İtalya aldı. İtalya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından bu yana virüsün bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 512 bin 453 oldu.
Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 357 bin 154 testte 23 bin 839 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 13 ayda toplam vaka sayısı 3 milyon 512 bin 453’e ulaştı.
Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 571 bin 878’e, yoğun bakımdakilerin sayısı da 3 bin 635’e yükseldi.
Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 380 artarak 107 bin 636’ya çıktı.
İyileşenlerin sayısı 18 bin 287 artışla 2 milyon 832 bin 939’a ulaştı.
9 milyonu aşkın doz aşı yapıldı
Kovid-19’a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020’de başladığı ülkede aşılananların sayısı 9 milyon 17 bin 95 oldu. Aşılananların 2 milyon 862 bin 386’sını ikinci dozu alanlar oluşturdu.