Avustralya’da Yahudi toplumu hedef alındı

Avustralya’nın Sidney kentindeki Bondi Beach yakınlarında Hanuka kutlaması sırasında düzenlenen silahlı saldırı, ülkeyi sarsarken Yahudi toplumuna yönelik artan tehditleri bir kez daha gözler önüne serdi. Saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybederken, aralarında çocukların da bulunduğu onlarca kişi yaralandı.

Avustralya’da Hanuka kutlaması kana bulandı

Merkezi Sidney Sinagogu’ndan Haham Levi Wolff, saldırının ardından yaptığı açıklamada, “Kaçınılmaz olan artık gerçekleşti” ifadelerini kullandı. Wolff, Yahudi toplumunun uzun süredir böyle bir saldırıya karşı yetkilileri uyardığını söyledi.

Saldırı, Hanuka Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlik sırasında, ağır silahlarla donanmış iki saldırgan tarafından gerçekleştirildi. Olay, Avustralya’nın son 30 yıldaki en kanlı silahlı saldırısı olarak kayıtlara geçti.

Antisemitizmde tarihi artış

Avustralya Yahudileri İcra Konseyi’nin (ECAJ) verilerine göre, Eylül ayına kadar olan bir yıllık dönemde ülkede 1.654 antisemitik olay kayda geçti. Bu sayı, Gazze savaşı öncesindeki yılların yaklaşık üç katı olarak dikkat çekti.

Raporda, Yahudi karşıtı söylemlerin artık toplumun marjinal kesimleriyle sınırlı kalmadığı, ana akımda daha görünür hale geldiği vurgulandı.

Küresel tablo da endişe verici

Benzer artışlar ABD ve Avrupa’da da gözlemlendi. ABD’de Anti-Defamation League, 2024 yılında 9.354 antisemitik olay kaydettiğini açıkladı. İngiltere’de ise 2023’te 4.296 vaka ile rekor kırıldı.

Uzmanlar, Orta Doğu’daki çatışmaların, özellikle Gazze savaşı sonrası, radikalleşmeyi hızlandırdığını ve nefret temelli saldırı riskini artırdığını belirtiyor.

Saldırıda bir çocuk da hayatını kaybetti

Saldırıda hayatını kaybedenler arasında 10 yaşındaki Matilda da yer aldı. Ailesiyle birlikte Hanuka’nın ilk gecesini kutlayan Matilda, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yetkililer, saldırıda bir Holokost kurtulanının da eşini korumaya çalışırken hayatını kaybettiğini açıkladı.

Saldırganlar ve soruşturma

Polis, saldırganlardan 50 yaşındaki babanın olay yerinde öldürüldüğünü, 24 yaşındaki oğlunun ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Genç saldırganın daha önce güvenlik birimlerinin radarına girdiği ancak tehdit oluşturmadığı yönünde değerlendirme yapıldığı belirtildi.

Olayın ardından Sidney’de bir eve baskın düzenlenirken, saldırının terör bağlantıları ve olası radikalleşme süreci mercek altına alındı.

Silah yasaları yeniden gündemde

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, saldırının ardından silah yasalarının daha da sıkılaştırılacağını açıkladı. Albanese, lisans süreleri ve bireysel silah sayısına sınırlama getirilmesinin kabinenin gündemine alınacağını duyurdu.

New South Wales Eyalet Başbakanı Chris Minns de “çok sert” bir karşılık verileceğini söyledi.

Saldırganı durduran sivil: Ahmed Al Ahmed

Saldırı sırasında bir saldırganın silahını alarak etkisiz hale getiren Ahmed Al Ahmed, yetkililer tarafından kahraman olarak nitelendirildi. İki çocuk babası olan Ahmed’in yaralı olarak hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.

