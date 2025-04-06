İtalya’da halk sokaklara döküldü!

İtalya’nın başkenti Roma, hafta sonu 5 Yıldız Hareketi’nin (M5S) öncülüğünde Avrupa’nın yeniden silahlanma planına karşı düzenlenen dev bir gösteriye sahne oldu. M5S Genel Başkanı Giuseppe Conte’nin bizzat ön saflarda yer aldığı yürüyüşte, organizatörlere göre 100 bini aşkın kişi barış talebiyle sokaklara döküldü.

İtalya’da gösteriler yapıldı

Gösterinin başlangıç noktası olan Piazza Vittorio Emanuele’de toplanan kalabalık, Via dei Fori Imperiali boyunca ilerleyerek Colosseo’ya kadar uzanan geniş alanda adeta insan seline dönüştü. Sık sık “Silaha değil sağlığa bütçe” sloganları yükseldi, barış bayrakları ve Filistin’e destek pankartları dikkat çekti. Ukrayna’ya ait bayrakların ise bulunmaması, katılımcıların nötr bir tutum benimsediğine işaret etti.

Conte konuşmasında, “Bu, silah değil yaşam isteyenlerin sesidir. Meloni, von der Leyen’in planını onaylayarak İtalya’yı satmıştır. Bunun için halktan yetki almadı” dedi. Ayrıca Avrupa’da silahlanmaya ayrılan fonların, eğitim ve sağlık gibi temel haklardan kesilen bütçelerle sağlanmasını sert şekilde eleştirdi.

Genova’da öğrencilerden sembolik protesto

Roma’daki dev mitingle aynı gün Genova’da öğrenciler tarafından düzenlenen bir başka gösteride, Başbakan Giorgia Meloni ile bakanlar Giuseppe Valditara ve Anna Maria Bernini’nin posterleri hedef alındı. Piazza Corvetto’da gerçekleştirilen protestoda, bu posterlere yumurta ve portakal gibi cisimler fırlatıldı.

Fratelli d’Italia’lı bölge meclis başkanı Stefano Balleari olayları “demokrasiye hakaret” olarak nitelendirdi ve “Şiddete sıfır tolerans” çağrısında bulundu. Lega ise gençlerin bu tutumunu kınayarak, “Bu bir nefret oyunu, kabul edilemez” açıklamasını yaptı.

Barış çağrısı siyaseti birleştiriyor mu?

Roma’daki mitinge katılan sadece M5S değildi. Demokrat Parti (PD) Senato Grup Başkanı Francesco Boccia da alandaydı. M5S seçmeninden PD’ye gelen tepkilere rağmen, Conte sahnede tüm katılımcılara teşekkür ederek birlik mesajı verdi: “Herkese teşekkür ediyorum. Partimizin üyesi olmasalar da bizimle yürüyen herkesin desteği çok değerli.”

Gazeteci Marco Travaglio da sahnedeydi ve Ukrayna’daki savaşın sorumluluğunun yalnızca Rusya’ya değil, son on yılda NATO’nun izlediği politikalara da ait olduğunu vurguladı.

Sağlık sistemi için mücadele de sürüyor

Barış gösterileri sürerken, kamu sağlığı alanındaki kriz de İtalya’nın başka bir kentinde gündeme taşındı. 5 Nisan’da Venedik’te CGIL Veneto ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının düzenleyeceği yürüyüşte özellikle ruh sağlığı hizmetlerindeki yetersizlikler protesto edilecek.

Organizatörler, gençler arasında artan psikolojik sorunlara rağmen hizmetlerin gerilediğini ve “45 yaş üstü hastaların yalnızca ilaçla tedavi edildiği ‘mini akıl hastaneleri’nin yaygınlaştığını” belirtti. Sağlık çalışanları ve akademik çevreler, bölgesel yönetime daha fazla yatırım çağrısında bulunuyor.

Giuseppe Conte’nin sosyal medya mesajı günün özeti gibiydi… Conte paylaşımında, “Bugün silahlanmaya, sağlık ve eğitimi budayan bir Avrupa’ya karşı büyük bir alternatif doğdu. Onları birlikte durduracağız. Bu sadece başlangıç” ifadelerini kullandı.