Avusturya Türkiye maçı paralı kanalda, Türkler isyanda!

Avusturya Türkiye maçı Almanya’da ücretsiz tv’lerde yayınlanmayacak. Almanya’daki Türk toplumu sadece Avusturya Türkiye maçının paralı kanalda yayınlanacak olmasına tepkili.

Avrupa Şampiyonası’nda Son 16 turunun son maçı bu akşam milli takımımız ile Avusturya arasında oynanacak.

Sportif heyecanın yanı sıra, maç öncesinde maçın canlı yayınlanmasıyla ilgili tartışmalar da yaşanıyor. Çünkü: Avusturya Türkiye maçı, son 16 turundaki sekiz maçtan ücretsiz TV’de gösterilmeyen tek karşılaşma.

Almanya’da yaşayan Türk topluluğunun yoğunluğundan dolayı bu durum tepkiyle karşılandı.

Türk asıllı siyasetçi Özcan Mutlu “Cehalet mi, kibir mi, o da ne? Almanya’da 3 milyon Türk yaşıyor. Vergi ve yayın ücreti ödüyorlar. Avusturya-Türkiye maçı ARD veya ZDF’de gösterilmeyecek, sadece paralı TV’de yayınlanacak. Bu utanç verici bir durum!” ifadelerini kullandı.

WDR muhabiri Tuncay Özdamar ise maçı sadece MagentaTV’si olanların izleyebilmesinin “gerçekten aptalca” olduğunu söyledi.

Almanya’da ayrıca 200 bine yakın Avusturyalı yaşıyor.

MagentaTV ana lisans sahibi

Almanya’da kamu yayıncılarının canlı yayınlanacak maç seçiminde sınırlı yetkisi olduğu öğrenildi.

Euro 2024’ün ana lisans sahibi olan ücretli TV sağlayıcısı MagentaTV, 51 Avrupa Şampiyonası maçının tamamının izlenebildiği tek yayıncı durumunda.

MagentaTV bunlardan beşini özel olarak yayınlayacak: Dört grup maçı ve bir son 16 turu. Bu zaten turnuvadan önce belliydi. Son 16 turundaki hangi maçın sadece MagentaTV’de yayınlanacağına grup aşamasından sonra karar verildi.

Maçlar nasıl seçildi?

Dört yayın kanalı (ARD, ZDF, RTL ve MagentaTV) hangi maçı göstermek istediklerini seçme hakkına sahipti.

ZDF ilk adımda Almanya ile Danimarka arasındaki son 16 turu maçını seçti.

Alman yayıncılık kurallarına göre Alman milli takımının tüm maçları ücretsiz televizyonda gösterilmek zorunda.

MagentaTV gibi maç seçme hakkı kazanan RTL, İtalya – İsviçre maçını, Magenta TV ise Türkiye Avusturya maçını seçti.

Yayın otoritelerine göre MagentaTV, Avusturya Türkiye maçının son 16 turunun diğer maçlardan daha heyecanlı geçeceğini düşünüyor.

Almanya’da Magenta TV aylık 10 euro ücretle izlenebiliyor.

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