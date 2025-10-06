Seçil Erzan: Babamın kefen parasını sattım

Seçil Erzan, SEGBİS ile katıldı

Fatih Terim Fonu olarak bilinen ve Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu yaklaşık 40 kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan’ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya, 11 Nisan 2023’ten bu yana tutuklu bulunan Seçil Erzan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bulunduğu cezaevinden bağlandı. Duruşma savcısı; sanık Seçil Erzan’ın Fatih Terim yönünden “güveni kötüye kullanma” suçundan, mağdurlar yönünden ise “nitelikli dolandırıcılık” suçundan ceza almasını, “zincirleme suç hükümlerinin” uygulanmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Seçil Erzan: Bir anda benim üstüme geldiler

“Detaylı savunmamı yapmak için süre talep ediyorum. Esas hakkında şu anda detaylı savunma vermeyeceğim. Lütfen hakkaniyetli davranın, size yalvarıyorum. Para kazanma – kazandırma iradesiyle hareket etmediğimi bilin. Çözmek için çok uğraştığımı, yalnız olduğumu, benden alanların iade etmediğini, sonlandırmak ve çözmek istediğimi lütfen bilin. Size yalvarıyorum. Bu dosyada hala tefeciler var. Lütfen bilin. 910 gündür tutukluyum. Borçlandığımı, menfaat kazanmadığımı, bir sarmalın içinde kaldığımı yazılı beyanımda da söyledim. İnsanlara borcumu ödeyebilmek için her şeyimi sattım, babamın kefen parasını sattım. Böyle bir planım yoktu. Özellikle şubat ayından sonra geri iade edemediğim dönemde kusurum var ama bu kusur bir sistem kurmam değil. Bunları ne olur gözardı etmeyin. Beni tanıklar da biliyorlar. Her şeyimi satarak ben bu insanlara para verdim. Bir anda benim üstüme geldiler. Benim son dönemde yaptığım hatalar geri ödeme kısmında. Ben neden 2000 yılında girdiğim bankada 2023 yılında bir anda sistem kurmak isteyeyim? Yalvarıyorum beni tahliye edin. Annemi bir daha görmek umuduyla tutunuyorum. Bu bir sistem değildi. Ben ponzinin ne demek olduğunu burada tutukluyken öğrendim. Bir sistem olsa ben güçlü olurdum. O heyecanla herkes birbirinin parasını aldı. Lütfen hakkaniyetli davranın. Ben dolandırıcı olamam, ben dolandırıldım. Zararı olan kişiler için çok üzgünüm. Fon söylemini özellikle bilinçli yaptılar. Beni tahliye edin, annemi göreyim.”

Müdafi avukatı Ersan Barkın da, emsal kararlar olduğunu savunarak sanık Erzan’ın tahliyesini talep ederek savunma yapmak için ek süre istedi. Savunmaların ardından mahkeme heyeti ara karar öncesi duruşmaya 5 dakika ara verdi. Mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı. Bir sonraki duruşma 1 Aralık 2025 saat 10.00’a ertelendi.