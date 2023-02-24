İbrahim Kalın Seçim Tarihini CNN’e Açıkladı

Türkiye deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken seçim tarihiyle ilgili tartışmalar da devam ediyor. İbrahim Kalın CNN’e konuk olduğu programda seçim tarihi ile ilgili de konuştu.

CNN International’dan Becky Anderson’un programına konuk olan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın seçim tarihiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kalın, “Önümüzdeki günlerde aksi yönde bir siyasi mutabakat olmadıkça eğilim, seçimin vaktinde yapılması yönünde. Şu anda 14 Mayıs’ta olacak gibi görünüyor” diye konuştu.

Bloomberg ajansı da daha önce Erdoğan’ın seçim takvimi planına bağlı kalmak istediğini aktarmıştı. Haberde, depremlerin yaratacağı ekonomik zararın yansımaları öncesinde Erdoğan’ın popülaritesini korumaya çalıştığı yorumu yer almıştı.

Daha önce AKP’li bazı yetkililerin Reuters’a yaptıkları açıklamalarda seçimin ertelenmesi yönünde konuştuğu iddia edilmişti. AKP kurucularından Bülent Arınç da seçimlerin mutlaka ertelenmesi gerektiğini savunarak konuyu kamuoyu gündemine taşımıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Savaş olmadığına göre seçim ertelenemez” yorumunu yapmıştı.

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters’a konuşan üst düzey bir hükümet yetkilisi ise, “Erteleme ve Kasım ayına bırakma konusu yapılan değerlendirmelerle artık rafa kalkmış durumda” diyerek seçimin 18 Haziran’da yapılması görüşünün ağırlık kazandığını söylemişti.

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