Japonya Başbakanı Fumio Kishida eylül ayında bırakıyor

Japonya’da siyasi skandallarla dolu 3 yıllık Fumio Kishida dönemi sona eriyor. Başbakan Kishida, Eylül ayında Liberal Demokrati Parti (LDP) liderliğinden istifa edeceğini duyurdu. Yeniden parti liderliğine aday olmayacağını düzenlediği basın toplantısında duyuran Kishida, “Siyaset, kamu güveni olmadan işlemez. Artık partinin bir üyesi olarak yeni seçilecek liderini desteklemeye odaklanacağım” dedi.

Fumio Kishida güven kaybetti

Kishida’nın bırakma kararı, dünyanın dördüncü büyük ekonomisine sahip Japonya’da yeni bir başbakan arayışını da beraberinde getirecek.

Kishida’ya olan kamu desteği partisinin Moon tarikatına bağlı olduğu belirtilen Birleşme Kilisesi ile bağlarına iddialar ile partinin bağış toplama etkinliklerinde yapılan bağışların kayıtlara geçmemesinin ardından azalmıştı.

Kishida’nın yerine LDP liderliğine gelecek isim parçalanan bir iktidarı birleştirmek, artan hayat pahalılığı, Çin ile her geçen gün yükselen jeopolitik gerilimler ve ABD’de Kasım ayında yapılacak seçimlerde Donald Trump’ın geri dönmesi ihtimaliyle mücadele etmek zorunda kalacak.

Fumio Kishida kimdir?

Fumio Kishida, 4 Ekim 2021’den beri Japonya Başbakanı olarak görev yapan bir Japon politikacıdır. Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) lideridir ve diplomasi ve ekonomi politikası alanında bir geçmişe sahiptir. Kishida daha önce 2012’den 2017’ye kadar Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı ve bu da onu Japonya’nın en uzun süre görev yapan dışişleri bakanlarından biri yaptı.

Kishida’nın siyasi tarzı genellikle ılımlı olarak kabul edilir ve nükleer silahsızlanma çabaları ve ekonomik reformlara yönelik ihtiyatlı yaklaşımıyla bilinir. Başbakan olarak COVID-19 salgınından ekonomik toparlanma, Japonya’nın savunma yeteneklerini güçlendirme ve toplumsal eşitsizliği ele alma gibi konulara odaklanmıştır.

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