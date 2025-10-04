Japonya’da Sanae Takaichi ülkenin ilk kadın başbakanı olmaya hazırlanıyor

Japonya’da siyasi sahne tarihi bir değişime tanıklık etti. Başbakan Shigeru Ishiba’nın istifasının ardından yapılan Liberal Demokrat Parti (LDP) liderlik seçiminde, eski İçişleri Bakanı Sanae Takaichi zafer elde etti. Takaichi, partisinin ilk kadın lideri olurken, bu ay yapılacak meclis oturumunda ülkenin ilk kadın başbakanı olarak seçilmesi bekleniyor.

LDP liderlik yarışında kadın zaferi

Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi, Tarım Bakanı Shinjiro Koizumi, eski LDP Genel Sekreteri Toshimitsu Motegi, eski Ekonomik Güvenlik Bakanı Takayuki Kobayashi ve eski İçişleri Bakanı Sanae Takaichi’nin yarıştığı seçimde 295 LDP milletvekili ve 295 parti delegesi oy kullandı.

Hiçbir adayın ilk turda salt çoğunluğu sağlayamaması üzerine seçim ikinci tura kaldı. İlk turda 183 oy alan Takaichi ve 164 oy alan Koizumi, ikinci turda yeniden karşı karşıya geldi. Sonuçta Takaichi 185 oyla seçimi kazandı ve Liberal Demokrat Parti’nin tarihinde ilk kez bir kadın lider seçildi.

Japonya ilk kadın başbakanını seçmeye hazırlanıyor

Takaichi’nin, LDP lideri olarak bu ay yapılacak meclis oturumunda Japonya Başbakanı olarak seçilmesi bekleniyor. Son seçimlerde meclis çoğunluğunu kaybeden LDP ve koalisyon ortağı Komeito’nun, bazı muhalefet partilerinden destek alarak hükümetin devamlılığını sağlaması öngörülüyor.

İshiba istifa etmişti: Kamuoyu desteği düşüşteydi

LDP’de liderlik yarışını tetikleyen süreç, mevcut Başbakan Shigeru Ishiba’nın istifasıyla başlamıştı. Temmuz ayında yapılan Danışmanlar Meclisi seçimlerinde beklenen sonucu alamayan LDP, uzun yıllardır ilk kez hem alt hem de üst mecliste çoğunluğu kaybetmişti. Ishiba, partisine yönelik kamuoyu desteğinin keskin düşüşünü gerekçe göstererek görevinden ayrılma kararı almıştı.

