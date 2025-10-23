Bayrampaşa’da belediye başkanvekili seçimi tarihi açıklandı

Bayrampaşa’da belediye yönetimi için kritik tarih belli oldu. İstanbul Valiliği, Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun tutuklanması sonrası oluşan boşluğu doldurmak üzere yapılacak başkanvekili seçiminin 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 18.00’de gerçekleştirileceğini açıkladı.

İstanbul Valiliğinden Bayrampaşa Belediyesi hakkında açıklama

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bayrampaşa İlçe Belediye Meclisinin belediye başkan vekilini seçmek üzere 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 18.00’de toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür.”

Açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Hasan Mutlu’nun, “rüşvet alma, ihaleye fesat karıştırma ve zimmet” suçlamalarıyla 16 Eylül 2025’te tutuklandığı, ardından 17 Eylül’de İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı

Hasan Mutlu’nun tutuklanmasının ardından 21 Eylül’de toplanan Bayrampaşa Belediye Meclisi, yapılan oylamada CHP’li İbrahim Kahraman’ı kura sonucu başkanvekili olarak seçmişti. Ancak AK Parti İstanbul İl Başkanlığı seçimin iptali için yürütmeyi durdurma talepli dava açmıştı.

İstanbul 8. İdare Mahkemesi, 9 Ekim’de yürütmenin durdurulmasına karar verdi. 22 Ekim’de ise İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, itirazı reddederek bu kararı onayladı.

Bu gelişmelerin ardından Valilik, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca yeni seçimin tarihini ve saatini belirledi.

Yeni başkanvekili seçimi 26 Ekim’de

Buna göre Bayrampaşa Belediye Meclisi, 26 Ekim Pazar günü saat 18.00’de yeniden toplanarak yeni belediye başkanvekilini seçecek. Seçimin, ilçedeki siyasi dengeleri yeniden şekillendirmesi bekleniyor.

